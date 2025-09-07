Популярни
Макс Верстапен омаловажи рекордното си постижение

  • 7 сеп 2025 | 09:01
  • 1407
  • 1

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен омаловажи историческата обиколка, с която вчера той спечели квалификацията за Гран При на Италия на „Монца“.

Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка
Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка

В битката за полпозишъна нидерландецът завъртя най-бързата обиколка с цялата история на световния шампионат, поддържайки средна скорост от 264.68 км/ч. Така той подобри досегашното върхово постижение, което беше притежание (264.36 км/ч) на Люис Хамилтън от квалификацията на „Монца“ през 2020 година.

Пред нидерландската телевизия Viaplay обаче самият Верстапен омаловажи стойността на своето постижение. По думите на световния шампион в голяма степен то се дължи на новия асфалт и новите бордюри, които бяха поставени на „Монца“ през миналата година.

„Нова асфалт, различни бордюри, така че самата писта е станала по-бърза. Определено мисля, че, ако докараме колата на Мерцедес от 2020 година, ще можем да сме още по-бързи, особено, ако карам аз“, заяви Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
