От Пирели са категорични коя ще е най-бързата стратегия на "Монца" днес

От официалния доставчик на гуми във Формула 1 Пирели са категорични, че най-добрата стратегия в днешната Гран При на Италия ще бъде със само едно спиране в бокса и използването на средно твърдите и твърдите гуми.

Данните на италианската компания показват, че най-оптималният вариант за покриване на състезателната дистанция от 53 обиколки ще бъде старт със средно твърдата смес и преминаване към твърдата между обиколки 22 и 28. Разбира се, съществува и обратният вариант, в който спирането в бокса идва между обиколки 28 и 34. Използването на меките гуми не е невъзможно, но то ще изисква доста по-дълги серии от обиколки с твърдите или средно твърдите смеси.

От Пирели не пропускат да отбележат и възможността излизането на колата на сигурността или дори спирането на състезанието да повлияе значително на избора на стратегия от страна на отборите. Една такава неутрализация на надпреварата ще позволи на всеки пилот да направи „безплатен“ бокс, което специално на „Монца“ може да бъде много полезно, тъй като в Храма на скоростта един пит-стоп струва изключително много време заради високата средна скорост по обиколката.

Иначе от гледна точка наличните гуми почти всички пилоти в челото, с малки изключения, са запазили по един комплект твърди и средно твърди гуми. Макс Верстапен, който ще тръгне от полпозишъна, има два комплекта от твърдата смес, докато пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели имат по два комплекта от средно твърдите гуми, но един от тях е вече използван в квалификацията.

Състезанието за Гран При на Италия, 16-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, стартира днес в 16:00 часа българско време и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

