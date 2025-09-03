Ето причината Хамилтън да стартира с пет места назад на „Монца“

Люис Хамилтън ще започне първото си състезание за Гран При на Италия като пилот на Ферари с преместване с пет места назад на стартовата решетка заради наказание, което му бе дадено след финала в Нидерландия миналата неделя.

Самото провинение на британеца настъпи още преди старта на „Зандвоорт“, но той беше разследван за него едва след края на състезанието, от което той отпадна. Заради това отпадане на британеца неговата санкция нямаше как да бъде приложена към надпреварата в Нидерландия и беше прехвърлена за домашния старт на Ферари.

Not just team wear. Monza team wear🧵🤝 pic.twitter.com/ndCr6oe4LC — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 2, 2025

А вчера от Формула 1 публикуваха в своите официални профили в социалните мрежи и кадри, на които се вижда как Хамилтън е игнорирал двойния жълт флаг в последния завой на „Зандвоорт“ по време на опознавателните обиколки преди старта. Този двоен жълт флаг, за който пилотите са били предупредени от състезателния директор, е бил показан заради конфигурацията на „Зандвоорт“ и близостта на последния завой до дъното на стартовата решетка.

Lewis Hamilton faces a five-place grid drop in Monza, after failing to slow under double yellow flags, and to greatly reduce speed at the pit entry, prior to the Dutch Grand Prix#F1 #DutchGP pic.twitter.com/bJuSn8k5XK — Formula 1 (@F1) September 2, 2025

Изискването към пилотите беше те да намалят значително своята скорост още в последния завой, за да не се стигне до сериозни инциденти. Хамилтън обаче не стори това и поради тази причина комисарите го наказаха и той ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка в неделя.

Снимки: Gettyimages