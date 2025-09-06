България U19 допусна поражение от Словакия U19

Юношеският национален отбор на България до 19 години допусна загуба с 1:3 в първата си контрола срещу Словакия. В двубоя, който се игра в Етрополе, точен за нашите бе Филип Гигов.

Срещата започна добре за селекцията на Тодор Симов и след силни начални минути поведохме. В 6-ата минута след центриране от корнер Валери Владимиров асистира на Филип Гигов, който с глава прати топката в мрежата на гостите. За жалост, преднината на нашите момчета издържа само 10 минути. Симон Влна с хубав изстрел прати топката във вратата на Атанас Кехайов. Словаците стигнаха и до пълен обрат още преди края на първата част, след като се възползва от разбъркване от ъглов удар.

През втората част България опита да изравни, но при една от контраатаките на Словакия се стигна и до трето попадение, което оформи и крайния резултат.

На 9-ти септември двата отбора ще изиграят и втора контрола, като тя отново ще се играе в Етрополе.