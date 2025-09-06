Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U19
  3. България U19 допусна поражение от Словакия U19

България U19 допусна поражение от Словакия U19

  • 6 сеп 2025 | 19:24
  • 1540
  • 0

Юношеският национален отбор на България до 19 години допусна загуба с 1:3 в първата си контрола срещу Словакия. В двубоя, който се игра в Етрополе, точен за нашите бе Филип Гигов.

Срещата започна добре за селекцията на Тодор Симов и след силни начални минути поведохме. В 6-ата минута след центриране от корнер Валери Владимиров асистира на Филип Гигов, който с глава прати топката в мрежата на гостите. За жалост, преднината на нашите момчета издържа само 10 минути. Симон Влна с хубав изстрел прати топката във вратата на Атанас Кехайов. Словаците стигнаха и до пълен обрат още преди края на първата част, след като се възползва от разбъркване от ъглов удар.

През втората част България опита да изравни, но при една от контраатаките на Словакия се стигна и до трето попадение, което оформи и крайния резултат.

На 9-ти септември двата отбора ще изиграят и втора контрола, като тя отново ще се играе в Етрополе.

Следвай ни:

Още от Национални отбори

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

  • 6 сеп 2025 | 15:53
  • 15367
  • 3
Десподов аут от игра поне три седмици

Десподов аут от игра поне три седмици

  • 5 сеп 2025 | 15:23
  • 5152
  • 5
Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

  • 5 сеп 2025 | 15:18
  • 7373
  • 6
Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

  • 5 сеп 2025 | 13:16
  • 18947
  • 17
Христо Стоичков зарадва български деца, уреди им среща със звездите на Испания

Христо Стоичков зарадва български деца, уреди им среща със звездите на Испания

  • 5 сеп 2025 | 12:26
  • 9736
  • 0
Съдия от Швеция ще свири Грузия - България

Съдия от Швеция ще свири Грузия - България

  • 5 сеп 2025 | 12:03
  • 880
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

  • 6 сеп 2025 | 19:19
  • 25771
  • 14
Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

  • 6 сеп 2025 | 17:20
  • 9771
  • 20
Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

  • 6 сеп 2025 | 16:54
  • 7506
  • 5
Англия 2:0 Андора, Деклан Райс отбеляза втори гол

Англия 2:0 Андора, Деклан Райс отбеляза втори гол

  • 6 сеп 2025 | 18:19
  • 6067
  • 0
Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

  • 6 сеп 2025 | 15:53
  • 15367
  • 3
Започна кръгът във Втора лига - резултати и класиране

Започна кръгът във Втора лига - резултати и класиране

  • 6 сеп 2025 | 12:46
  • 20936
  • 16