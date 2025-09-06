Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Националите пристигнаха в Грузия

Националите пристигнаха в Грузия

  • 6 сеп 2025 | 12:28
  • 306
  • 1
Националите пристигнаха в Грузия

Националният отбор на България пристигна в Грузия. Родната делегация, предвождана от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов, беше посрещната от топло и приятно време.

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон
Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

Утре футболистите на Илиан Илиев излизат срещу домакините във втория си мач от световните квалификации на стадион "Борис Пайчадзе". По-късно днес ще бъде пресконференцията на нашите и официалната им тренировка.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Грузия

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Още проблеми за Квадво Дуа

Още проблеми за Квадво Дуа

  • 6 сеп 2025 | 09:41
  • 1872
  • 0
Националите отлетяха за Грузия

Националите отлетяха за Грузия

  • 6 сеп 2025 | 09:30
  • 3602
  • 4
Шеф на ЦСКА излетя преди "лъвовете"

Шеф на ЦСКА излетя преди "лъвовете"

  • 6 сеп 2025 | 09:01
  • 7228
  • 0
Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

  • 6 сеп 2025 | 08:42
  • 15527
  • 29
Димитров: Първото полувреме бяхме добре, но през вторто се отпуснахме

Димитров: Първото полувреме бяхме добре, но през вторто се отпуснахме

  • 5 сеп 2025 | 21:49
  • 2129
  • 2
Никола Илиев: Искахме да премажем противника

Никола Илиев: Искахме да премажем противника

  • 5 сеп 2025 | 21:37
  • 2536
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

  • 6 сеп 2025 | 08:42
  • 15527
  • 29
Инцидент в последния завой отдалечи Никола Цолов от целта

Инцидент в последния завой отдалечи Никола Цолов от целта

  • 6 сеп 2025 | 11:06
  • 5498
  • 2
Започва кръгът във Втора лига

Започва кръгът във Втора лига

  • 6 сеп 2025 | 12:46
  • 108
  • 0
Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

  • 6 сеп 2025 | 08:32
  • 15112
  • 14
Време е за първите осминафинални сблъсъци на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите осминафинални сблъсъци на ЕвроБаскет 2025

  • 6 сеп 2025 | 12:00
  • 10369
  • 0