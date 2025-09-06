Националите пристигнаха в Грузия

Националният отбор на България пристигна в Грузия. Родната делегация, предвождана от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов, беше посрещната от топло и приятно време.

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

Утре футболистите на Илиан Илиев излизат срещу домакините във втория си мач от световните квалификации на стадион "Борис Пайчадзе". По-късно днес ще бъде пресконференцията на нашите и официалната им тренировка.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Грузия