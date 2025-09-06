Популярни
България с официална тренировка в Грузия преди утрешния сблъсък с домакините
  Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

  6 сеп 2025 | 17:20
  • 2335
  • 8
Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия
Слушай на живо: Грузия - България

Националният селекционер Илиан Илиев даде пресконференция в Тбилиси, където утре ще се световната квалификация между България и Грузия. Нашите стартираха със загуба 0:3 срещу европейския шампион Испания, а домакините паднаха с 2:3 срещу Турция. Sportal.bg показа на живо в 17:00 часа изявата на българския треньор.

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон
Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

"Нямаме контузени, освен че Алекс Колев имаше проблеми с коляното. Знаете за контузията на Кирил Десподов. Бягахме доста срещу Испания, покривахме много пространство. Трябва да посрещнем следващия мач, колкото и малко позитиви имаше срещу Испания. Грузия също загуби, така че ни чака важен мач и за двата отбора. Всеки мач в групата е решаващ, има още четири мача след този. Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", трудно се играе, ако знаеш, че е финал. Не е финал, но е със сигурност един от важните мачове.

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани
Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Ако някой покаже, че има доста умора, ще направим промени. Нека мине тренировката. Днес е решаващо какво ще стане, утре мачът е ранен, нямаме много време за реакция. Така че промените са възможни, много е вероятно да има такива. Впечатленията ми за Грузия са, че това е един от проспериращите отбори, имат играчи на високо ниво, да не ги изброяваме, представиха се успешно на европейско първенството. Загубиха от Турция, не им се случиха нещата.

Националите пристигнаха в Грузия
Националите пристигнаха в Грузия

Ще имаме доста работа на терена, доста бягане, ще е топло заради ранния час. Вили Саньол работи над две години тук и със сигурност е направил варианти с помощниците му, седи близо зад тяхната пейка и ако се наложи, съм сигурен, че ще вземе бързи решения. Не са много въпросителните за състава, но имаме тренировка, след това имаме разговори с футболисти. Случвало се е да каже някой, че е изморен, имаме време да изчистим нещата - тренировка, довечера и утре преди обяд", каза варненският специалист.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Грузия

