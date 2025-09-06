Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Националният селекционер Илиан Илиев даде пресконференция в Тбилиси, където утре ще се световната квалификация между България и Грузия. Нашите стартираха със загуба 0:3 срещу европейския шампион Испания, а домакините паднаха с 2:3 срещу Турция. Sportal.bg показа на живо в 17:00 часа изявата на българския треньор.

"Нямаме контузени, освен че Алекс Колев имаше проблеми с коляното. Знаете за контузията на Кирил Десподов. Бягахме доста срещу Испания, покривахме много пространство. Трябва да посрещнем следващия мач, колкото и малко позитиви имаше срещу Испания. Грузия също загуби, така че ни чака важен мач и за двата отбора. Всеки мач в групата е решаващ, има още четири мача след този. Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", трудно се играе, ако знаеш, че е финал. Не е финал, но е със сигурност един от важните мачове.

Ако някой покаже, че има доста умора, ще направим промени. Нека мине тренировката. Днес е решаващо какво ще стане, утре мачът е ранен, нямаме много време за реакция. Така че промените са възможни, много е вероятно да има такива. Впечатленията ми за Грузия са, че това е един от проспериращите отбори, имат играчи на високо ниво, да не ги изброяваме, представиха се успешно на европейско първенството. Загубиха от Турция, не им се случиха нещата.

Ще имаме доста работа на терена, доста бягане, ще е топло заради ранния час. Вили Саньол работи над две години тук и със сигурност е направил варианти с помощниците му, седи близо зад тяхната пейка и ако се наложи, съм сигурен, че ще вземе бързи решения. Не са много въпросителните за състава, но имаме тренировка, след това имаме разговори с футболисти. Случвало се е да каже някой, че е изморен, имаме време да изчистим нещата - тренировка, довечера и утре преди обяд", каза варненският специалист.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Грузия