България с официална тренировка в Грузия преди утрешния сблъсък с домакините
  Недялков: Липсата на качества се компенсира с отборен дух

Недялков: Липсата на качества се компенсира с отборен дух

  • 6 сеп 2025 | 17:22
  • 156
  • 0
Недялков: Липсата на качества се компенсира с отборен дух

Капитанът на националния отбор на БългарияАнтон Недялков сподели очакванията си преди утрешната световна квалификация срещу отбора на Грузия. Недялков ще изведе тима ни с капитанската лента в отсъствието на Кирил Десподов.

"Отборният дух и отборната игра могат да заменят липсата на качества. Всички в съблекалнята са наясно с това и утре ще се види отборната игра и отборният дух. Това е нашата сила. Не би трябвало да е демотивиращо това, че има по-силни футболисти от теб. Това трябва да ти дава стимул да се развиваш. По-какъв начин ще развиваме българския футбол, като си кажем, че сме паднали от Испания и се демотивираме. Това трябва да мотивира младите да са на тяхното ниво и да се развиват. Грузия са силен отбор с много силни играчи. Утре ни чака много тежък мач. Ако не сме заедно и не играем като отбор, няма да имаме никак добри условия".

