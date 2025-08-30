Популярни
Душан Косич: Яд ме е, че сезонът не свършва сега

  • 30 авг 2025 | 21:12
  • 737
  • 0

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич остана доволен след победата с 2:1 срещу Спартак (Варна). Със спечелените три точки "черно-белите" излязоха на върха във временното класиране, като наставникът се пошегува, че го е яд, че сезонът не свършва в този момент.

"Много неща се получават добре за нас. Много съм доволен от първото полувреме - и когато пресирахме, и когато бяхме агресивни. След това обаче поспряхме и Спартак имаше добри шансове. Нервен двубой до последния момент, но съм щастлив, че успяхме да спечелим.

Спартак е добър отбор, успяха да създадат добри шансове. През първото полувреме трябваше да направим повече, когато държахме нещата под контрол.

Всичко това са емоции. В последните двубои момчетата показаха, че могат да направят всичко. Те се трудят много на терена. Надявам се да си починем добре. Искаме да показваме амбицията си и да печелим още мачове.

Яд ме е, че сезонът не свършва сега. Ще направим всичко възможно да се подобряваме още повече. Преди мача знаехме, че можем да станем първи, но не сме вкарвали излишно напрежение за това", сподели Косич.

Снимки: Startphoto

