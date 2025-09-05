Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Карлос Сайнц: Окуражаващ ден за Уилямс

Карлос Сайнц: Окуражаващ ден за Уилямс

  • 5 сеп 2025 | 21:33
  • 398
  • 0
Карлос Сайнц: Окуражаващ ден за Уилямс

Карлос Сайнц записа две трети места в първите две свободни тренировки за Гран При на Италия днес и това даде надежди за силно представяне на британския тим, който трябва да защитава петото си място при конструкторите.

„Що се отнася до времената за обиколка и представянето на колата на пистата, днешният ден беше окуражаващ за нас – обясни Сайнц. – Изглежда, че уцелихме всичко необходимо още от сутринта с добри настройки на колата и добър баланс, а това ни осигури прилични времена.

Норис излезе начело пред Леклер и Сайнц във втората тренировка на "Монца"
Норис излезе начело пред Леклер и Сайнц във втората тренировка на "Монца"

„А що се отнася до увереността ми, все още не съм на нужното ниво. Имам проблеми на завои №7 – (това е вторият „Лесмо)“ и №11 („Параболика“), когато става въпрос за скоростта и поведението на колата при влизането ми в завоя.“

Сайнц завърши втората тренировка само на 0,096 секунди от най-бързия – Ландо Норис с Макларън, а другият пилот на Уилямс – Алекс Албон, завърши пети, на 0,301 секунди.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

