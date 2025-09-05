Верстапен: Приличен петък, сега сме по-конкурентни

Световният шампион Макс Верстапен демонстрира, че е сравнително доволен от представянето си в петъчните свободни тренировки за Гран При на Италия.

Макс остана само на 0,199 секунди от лидера Ландо Норис в много оспорваната втора сесия днес и призна, че е окуражен от представянето на неговия RB21 на „Монца“.

„Доста прилично представяне – обясни Верстапен. – Миналата година тук уикендът за нас беше труден и мисля, че сега сме много по-конкурентни.

„Също така, сега съм много по-доволен от колата. Двете сесии днес бяха трудни, тъй като много пилоти излизаха извън пистата и връщаха много чакъл на трасето. Но като цяло, приличен петък за нас.“

Другият пилот на Ред Бул Юки Хаджар също се представи добре – 9-о място за японеца във втората сесия, на 0,391 секунди от Норис.

Снимки: Gettyimages