Верстапен: Приличен петък, сега сме по-конкурентни

Световният шампион Макс Верстапен демонстрира, че е сравнително доволен от представянето си в петъчните свободни тренировки за Гран При на Италия.
Макс остана само на 0,199 секунди от лидера Ландо Норис в много оспорваната втора сесия днес и призна, че е окуражен от представянето на неговия RB21 на „Монца“.
Норис излезе начело пред Леклер и Сайнц във втората тренировка на "Монца"
„Доста прилично представяне – обясни Верстапен. – Миналата година тук уикендът за нас беше труден и мисля, че сега сме много по-конкурентни.
„Също така, сега съм много по-доволен от колата. Двете сесии днес бяха трудни, тъй като много пилоти излизаха извън пистата и връщаха много чакъл на трасето. Но като цяло, приличен петък за нас.“
Другият пилот на Ред Бул Юки Хаджар също се представи добре – 9-о място за японеца във втората сесия, на 0,391 секунди от Норис.
