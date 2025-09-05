Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен: Приличен петък, сега сме по-конкурентни

Верстапен: Приличен петък, сега сме по-конкурентни

  • 5 сеп 2025 | 21:23
  • 528
  • 1
Верстапен: Приличен петък, сега сме по-конкурентни

Световният шампион Макс Верстапен демонстрира, че е сравнително доволен от представянето си в петъчните свободни тренировки за Гран При на Италия.

Макс остана само на 0,199 секунди от лидера Ландо Норис в много оспорваната втора сесия днес и призна, че е окуражен от представянето на неговия RB21 на „Монца“.

Норис излезе начело пред Леклер и Сайнц във втората тренировка на "Монца"
Норис излезе начело пред Леклер и Сайнц във втората тренировка на "Монца"

„Доста прилично представяне – обясни Верстапен. – Миналата година тук уикендът за нас беше труден и мисля, че сега сме много по-конкурентни.

„Също така, сега съм много по-доволен от колата. Двете сесии днес бяха трудни, тъй като много пилоти излизаха извън пистата и връщаха много чакъл на трасето. Но като цяло, приличен петък за нас.“

Другият пилот на Ред Бул Юки Хаджар също се представи добре – 9-о място за японеца във втората сесия, на 0,391 секунди от Норис.

Пиастри се размина с наказание за квалификацията
Пиастри се размина с наказание за квалификацията
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Карлос Сайнц: Окуражаващ ден за Уилямс

Карлос Сайнц: Окуражаващ ден за Уилямс

  • 5 сеп 2025 | 21:33
  • 397
  • 0
Пиастри се размина с наказание за квалификацията

Пиастри се размина с наказание за квалификацията

  • 5 сеп 2025 | 21:14
  • 638
  • 0
Норис излезе начело пред Леклер и Сайнц във втората тренировка на "Монца"

Норис излезе начело пред Леклер и Сайнц във втората тренировка на "Монца"

  • 5 сеп 2025 | 19:02
  • 5430
  • 1
Исак Хаджар получи нов трофей за подиума си на "Зандвоорт"

Исак Хаджар получи нов трофей за подиума си на "Зандвоорт"

  • 5 сеп 2025 | 17:41
  • 797
  • 0
Верстапен е категоричен: Нямам интерес да пробвам колата на Рейсинг Булс

Верстапен е категоричен: Нямам интерес да пробвам колата на Рейсинг Булс

  • 5 сеп 2025 | 17:29
  • 1606
  • 0
Предимство за КТМ и в официалната тренировка в Каталуния

Предимство за КТМ и в официалната тренировка в Каталуния

  • 5 сеп 2025 | 17:13
  • 1249
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успешен старт на европейските квалификации за България U21

Успешен старт на европейските квалификации за България U21

  • 5 сеп 2025 | 20:01
  • 24965
  • 16
Български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

Български финал на US Open след изключителен обрат на Александър Василев

  • 5 сеп 2025 | 22:31
  • 9251
  • 7
ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

  • 5 сеп 2025 | 19:35
  • 23332
  • 15
Италия 0:0 Естония, начало на втората част

Италия 0:0 Естония, начало на втората част

  • 5 сеп 2025 | 22:33
  • 5054
  • 3
Украйна 0:1 Франция, французите в търсене на втори гол

Украйна 0:1 Франция, французите в търсене на втори гол

  • 5 сеп 2025 | 21:44
  • 3282
  • 9
Квалификациите за Мондиал 2026: Играят се десет мача

Квалификациите за Мондиал 2026: Играят се десет мача

  • 5 сеп 2025 | 21:36
  • 10954
  • 2