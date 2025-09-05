Пиастри се размина с наказание за квалификацията

Лидерът в класирането на Формула 1 Оскар Пиастри се размина с наказание след нарушение, което той извърши във втората свободна тренировка за Гран При на Италия на пистата „Монца“ днес.

Пилотът на Макларън беше извикан да дава обяснения пред стюардите заради излизането си на алеята пред боксовете преди да светне зеления светофар, с който се подновява сесията, спряна малко по-рано с червен флаг.

По-рано тази година – в Бахрейн, Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели бяха наказани с по едно място назад на старта, но те допуснаха същото нарушение като на Пиастри в квалификацията, а не в свободна тренировка.

Пиастри обясни, че той и екипът му „не са преценили правилно и са се объркали при работата със системите за съобщения и времеизмерване“ и затова той е излязъл по-рано на алеята пред боксовете.

Така Пиастри се размина със сериозно наказание, но беше предупреден от стюардите и повторение на грешката от днес, вече ще бъде наказан.

