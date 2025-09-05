Верстапен е категоричен: Нямам интерес да пробвам колата на Рейсинг Булс

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен заяви категорично пред медиите по време на уикенда за Гран При на Италия, че няма интерес към това да изпробва колата на Рейсинг Булс по време на тест или свободна тренировка.

Подобна теория започна да се тиражи из социалните мрежи през последните няколко дни, особено след подиума на Исак Хаджар в Нидерландия миналата седмица. Като цяло всеобщото мнение от началото на годината е, че VCARB02 е много по-лесен за управление автомобил и според някои хора, ако Верстапен беше в него, то той щеше да се бори за световната титла.

Въпреки тези твърдения обаче нидерландецът не проявява интерес към това да изпробва автомобилът на втория тим на Биковете. Главният мотив на световния шампион е, че дори и той да може да се представи по-добре с тази кола, това няма да бъде достатъчно подобрение, за да може той да се бори като равен с равен с Макларън.

„Не, няма да се случи – отговори Верстапен, когато беше попитан за възможността да кара колата на Рейсинг Булс. – Аз трябва да съм фокусиран върху собственото ми каране и да се опитам да разбера къде мога да бъда по-бърз. Няма да можем да спечелим победи с нея, няма да е достатъчно, за да победим Макларън в момента, така че аз дори не мисля за тази възможност.“.

