  3. Шумахер: Верстапен щеше да се бори за титлата с колата на Рейсинг Булс

Шумахер: Верстапен щеше да се бори за титлата с колата на Рейсинг Булс

  • 4 сеп 2025 | 15:23
  • 301
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер е на мнението, че действащият четирикратен световен шампион Макс Верстапен е щял да се бори за титлата през 2025 година, ако караше колата на Рейсинг Булс, а не тази на Ред Бул.

Не е тайна, че RB21 е много сложен автомобил за управление, който често създава проблеми дори и на Верстапен. В същото време болидът на втория тим на Биковете е доста по-спокоен, което позволява на пилотите на Рейсинг Булс често да бъдат по-бързи от втория пилот на Ред Бул.

Повтаря ли Ред Бул грешката, която Хонда допусна в MotoGP?
Повтаря ли Ред Бул грешката, която Хонда допусна в MotoGP?

Тази тенденция се наблюдава още от началото на сезона, а показателно за нея е фактът, че най-силните представяния на Юки Цунода дойдоха в началото на кампанията, когато той все още беше пилот на Рейсинг Булс. След преминаването си в Ред Бул преди домашната си Гран При на Япония Цунода така и не успява да преоткрие тази си форма и редовно е най-бавният от пилотите в лагера на Биковете.

От Ред Бул си поставиха краен срок за избора на съотборник на Верстапен за 2026 година
От Ред Бул си поставиха краен срок за избора на съотборник на Верстапен за 2026 година

В същото време Исак Хаджар и Лиам Лоусън все по-често и по-често се борят за точки, а в Нидерландия преди седмица Хаджар стигна и до подиума, възползвайки се от отпадането на Ландо Норис. Това обаче беше единствената доза късмет, която помогна на французина, който стартира четвърти на „Зандвоорт“ и се движеше четвърти до отпадането на Норис.

Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?
Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?

„Бих бил склонен да кажа, че Макс щеше да има по-голям шанс да се бори за титлата с колата на Рейсинг Булс. Знам, че ще бъда критикуван, но съм готов да поема този риск, защото тази кола има по-широк прозорец за настройване и с нея можеш да се представяш добре на повече писти. Смятам, че тя позволява намирането на по-добри компромиси“, обясни Шумахер пред Sky Германия, докато дискутираше разликите между колите на двата тима на Ред Бул.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Снимки: Gettyimages

