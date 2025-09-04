Шумахер: Верстапен щеше да се бори за титлата с колата на Рейсинг Булс

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер е на мнението, че действащият четирикратен световен шампион Макс Верстапен е щял да се бори за титлата през 2025 година, ако караше колата на Рейсинг Булс, а не тази на Ред Бул.

Не е тайна, че RB21 е много сложен автомобил за управление, който често създава проблеми дори и на Верстапен. В същото време болидът на втория тим на Биковете е доста по-спокоен, което позволява на пилотите на Рейсинг Булс често да бъдат по-бързи от втория пилот на Ред Бул.

Тази тенденция се наблюдава още от началото на сезона, а показателно за нея е фактът, че най-силните представяния на Юки Цунода дойдоха в началото на кампанията, когато той все още беше пилот на Рейсинг Булс. След преминаването си в Ред Бул преди домашната си Гран При на Япония Цунода така и не успява да преоткрие тази си форма и редовно е най-бавният от пилотите в лагера на Биковете.

В същото време Исак Хаджар и Лиам Лоусън все по-често и по-често се борят за точки, а в Нидерландия преди седмица Хаджар стигна и до подиума, възползвайки се от отпадането на Ландо Норис. Това обаче беше единствената доза късмет, която помогна на французина, който стартира четвърти на „Зандвоорт“ и се движеше четвърти до отпадането на Норис.

„Бих бил склонен да кажа, че Макс щеше да има по-голям шанс да се бори за титлата с колата на Рейсинг Булс. Знам, че ще бъда критикуван, но съм готов да поема този риск, защото тази кола има по-широк прозорец за настройване и с нея можеш да се представяш добре на повече писти. Смятам, че тя позволява намирането на по-добри компромиси“, обясни Шумахер пред Sky Германия, докато дискутираше разликите между колите на двата тима на Ред Бул.

