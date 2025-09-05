Популярни
Какво спира Макс Верстапен да отиде във Ферари?

  • 5 сеп 2025 | 13:13
  • 326
  • 0

В Италия са на мнение, че всички пилоти във Формула 1 искат да карат във Ферари. А това твърдение е дело на Енцо Ферари, който приживе редовно обяснява, че за пилотите е чест да карат за Скудерията и едва ли не бонус, че те ща получават и пари за това.

Но в последните десетилетия това се промени донякъде – големите звезди в историята на Формула 1 не са загубили желание да се състезават за Ферари, но след ерата на Михаел Шумахер само един пилот на Скудерията успя да стане световен шампион – култовият финландец Кими Райконен.

След него до титлата не успяха да стигнат шампиони като Фернандо Алонсо и Себастиан Фетел, а сега своя труден първи сезон в Маранело прави и Люис Хамилтън.

Дали обаче Ферари изкушава и действащия световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен?

„Ферари има двама пилоти, които имат договори за догодина – обясни на „Монца“ Макс. – Така че по този въпрос няма дискусия. Дали обаче има шанс? Да, в живота има много шансове за най-различни решения.

„В момента, това не е на хоризонта за мен, но кой знае? Аз дори не знам още колко време ще карам във Формула 1, така че пред мен има още много неизвестни.

„Много е трудно да се разбере какво ще се случи, нали? Не мога да погледна към това как е работил Люис в Мерцедес, как се е чувствал или какво се случва сега във Ферари. Нямам тази информация. Но Люис дойде в отбор, в който вече имаше много силен пилот – Шарл Леклер, така че се знаеше, че няма да му е лесно да тръгне силно и да побеждава съотборника си, който се е интегрирал в тима, познава го добре, говори езика. Но тези автомобили могат да са доста сложни и е трудно да разбереш дали си бърз или не.“

Но при Макс има още едно условие, което е определящо за това дали той някога ще погледне към Ферари или не. И то е автомобил, с който да печели състезания.

„Мисля, че Ферари е голям бранд, казват, че всички пилоти искат да карат за Ферари. Но мисля, че тук идва грешката – само да караш за Ферари. Ако аз някога искам да отида във Ферари, то няма да е само, за да карам за тима, а защото виждам възможност да побеждавам. Ако побеждаваш с Ферари, това е по-добре. Това е причината, не само страстта и емоциите, свързани с марката.“

