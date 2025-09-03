Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев обявява бразилец до часове

Ботев обявява бразилец до часове

  • 3 сеп 2025 | 11:13
  • 866
  • 0
Ботев обявява бразилец до часове

Бразилският нападател Франклин Маскоте е пред трансфер в Ботев Пловдив. 29-годишният футболист вече е пристигнал в Пловдив и в следващите часове се очаква официално да подпише с "канарчетата“.

Нападателят ще се включи в следобедното занимание на тима. Маскоте за последно е играл в третодивизионния бразилски Ретро.

Той е висок 188 см. Любопитното е, че през кариерата си Маскоте е играл за боливийския Олуейс Реди, откъдето това лято ЦСКА 1948 привлече Браян Собреро и Диего Медина, а друг играч на "червените“ – Хосе Мартинес, също през кариерата си е бил част от този тим.

Маскоте предимно е играл за непретенциозни отбори. Единственото по-сериозно име е Сао Каетано през сезон 2019/20.

Другите тимове във визитката му са Тирадентес, откъдето започва кариерата му, Табао да Сера, Атибая, вторият отбор на Брага, където е бил под наем за много кратко време, Поусо Алегре, Кабофриензе, Лемензе, Бруске и южнокорейският Бусан Парк. През 2024 година с отбора на Ретро печели титлата в Серия D на Бразилия и по този начин се стига до промоция за Серия С. През 2019 година става шампион на втората дивизия на щатското първенство на Минейро с Поусо Алегре.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 4426
  • 3
ЦСКА 1948 с лагер в Банско

ЦСКА 1948 с лагер в Банско

  • 3 сеп 2025 | 09:13
  • 828
  • 1
Нико Петров: Веласкес показа зрялост, Майкон отваря пространства на Ради Кирилов за игра един на един

Нико Петров: Веласкес показа зрялост, Майкон отваря пространства на Ради Кирилов за игра един на един

  • 3 сеп 2025 | 09:00
  • 1194
  • 1
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 16879
  • 7
Берое по петите на бразилец

Берое по петите на бразилец

  • 3 сеп 2025 | 00:27
  • 3239
  • 0
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 32291
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

  • 2 сеп 2025 | 20:58
  • 54143
  • 58
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 6128
  • 0
Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 2971
  • 0
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 32535
  • 51
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 32291
  • 15
Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

  • 3 сеп 2025 | 06:36
  • 18637
  • 0