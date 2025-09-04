Популярни
Бултрасите скочиха на БФС

  • 4 сеп 2025 | 14:18
  • 777
  • 0
Бултрасите скочиха на БФС

Организираните привърженици на Ботев Пловдив подкрепиха ръководството на клуба в искането на промяна на началния час за отложения мач с Левски. По програма двубоят трябва да се играе на 30 септември, вторник, от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев".

Ето какво написаха бултрасите:

"Поредно безумие: дербито Ботев — Левски насрочено от БФС за 30.09 (вторник) 17:30 ч.

КПБП категорично заявява, че това решението е анти-футболно и напълно подкрепяме официалната позиция на ПФК Ботев Пловдив!

Призоваваме хората, избрани да развиват футбола в България да започнат да го правят и то още вчера!", написаха от клуба на привържениците на Ботев (Пловдив).

По-рано днес и от ръководството на Левски също излязоха с официална позиция, в която увериха, че са предприели действия в посока на промяна на началния час на двубоя."

