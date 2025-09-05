Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Покрай гостуването на Испания в София за световната квалификация с България, част от пристигналите за мача испански журналисти имаха възможността да бъдат разведени из “Залата на славата” на Христо Стоичков лично от легендата на Барселона. Пратеникът на AS Хоакин Марото разказва в свой материал как е минало въпросното посещение на музея.

Очаквано, вниманието на журналистите е било привлечено от двата съдийски картона в експозицията, които са подарък от бившия испански рефер Урисар Аспитарте. Именно той беше обектът на култовото настъпване на Стоичков по време на едно Ел Класико, което му донесе наказание от няколко месеца. “Урисар е част от моята дълга кариера. Решихме да си подадем ръка един на друг и да си простим. Той беше изгонил първо Йохан Кройф, като мачът се беше нагорещил и ето защо го помолих да го успокои. Аплодирах го и затова той ме изгони, след което дойде настъпването”, припомнил си Камата.

Mi reportaje de hoy en el As. Espero que os guste. https://t.co/d6L18ApZ8u — JOAQUIN MAROTO (@as_maroto) September 5, 2025

Той също така не пропуснал възможността да се заяде с вечния съперник на Барселона. “Това, което няма да видите в моя музей, е фланелка на Реал Мадрид. Тук дори тоалетните не са бели”, подчертал Стоичков, след което направил хаплив коментар и за някогашната суперзвезда на мадридчани Кристиано Роналдо: “Вижте, тук е фланелката ми от Ал-Насър. Прекарах там само три месеца, но спечелих трофей. Кристиано пък е там от три години и все още не е спечелил нищо…”

Христо Стоичков зарадва български деца, уреди им среща със звездите на Испания

На обиколката на музея е присъствал и друг велик български футболист Красимир Балъков. “Стоичков никога не е разбирал как е възможно да бъдеш на футболен терен и да не искаш да играеш с топката. Ето защо не му харесват съдиите, но пък одобрява ВАР”, казал той с усмивка относно бившия си съотборник в националния тим на България.

Стоичков: Не можем да се сърдим на играчите, това е реалността

“ВАР ми харесва, но злоупотребяват със системата. Би било много по-добре с две малки корекции: да се използва само в четирите случая, за които е създадена, а също така да има един бивш футболист в стаичката. Защото ние знаем как да интерпретираме дали ръката е в естествена позиция, или не, а също така можем по физиономията на един защитник при негово влизане да разберем дали заслужава червен картон, или само жълт… Съдиите обаче не искат намеси там, защото това е тяхна територия”, обяснил Стоичков, който не пропуснал да допълни: “Барса е по-добра от Мадрид”.