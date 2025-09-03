Популярни
Христо Стоичков стана член на фен клуб България

  • 3 сеп 2025 | 18:50
  • 458
  • 0
Легендата на българския футбол и Барселона Христо Стоичков стана член на новосформирания фен клуб на националните отбори на България.

Камата се снима с шал на фен клуба на стадион "Юнак" по време на благотворителната инициатива "Заедно за децата".

Красимир Балъков и Ивелин Попов бяха специални гости на "Юнак" вчера, а днес голямата звезда е именно Стоичков.

Стартира благотворителната фиеста "Заедно за децата"
Стартира благотворителната фиеста "Заедно за децата"

Феновете могат да станат членове на фен клуба и да участват в благотворителна томбола с книги, ако посетят шатрата на стадиона.

Фен клуб България с благотворителна шатра на "Заедно за децата"
Фен клуб България с благотворителна шатра на "Заедно за децата"
