Христо Стоичков стана член на фен клуб България

Легендата на българския футбол и Барселона Христо Стоичков стана член на новосформирания фен клуб на националните отбори на България.

Камата се снима с шал на фен клуба на стадион "Юнак" по време на благотворителната инициатива "Заедно за децата".

Красимир Балъков и Ивелин Попов бяха специални гости на "Юнак" вчера, а днес голямата звезда е именно Стоичков.

Феновете могат да станат членове на фен клуба и да участват в благотворителна томбола с книги, ако посетят шатрата на стадиона.

