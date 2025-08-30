11-те на Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив)

Станаха ясни стартовите състави на Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив), които се изправят един срещу друг в двубой от седмия кръг на efbet Лига. Срещата на “Коритото” стартира в 19:00 часа.

СПАРТАК - ЛОКОМОТИВ (ПД)

Стартови състави:

Спартак: 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 6. Жак Пехливанов, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 9. Даниел Халачев, 17. Цветослав Маринов, 20. Деян Лозев, 21. Ксанди, 44. Ангел Грънчов, 88. Дамян Йорданов.

Локомотив (Пд): 1. Боян Милосавлевич, 2. Адриан Кова, 5. Тодор Павлов, 23. Мартин Русков, 21. Енцо Еспиноса, 22. Ивайло Иванов, 39. Парвиз Умарбаев, 12. Ефе Али, 94. Каталин Иту, 14. Димитър Илиев, 99. Жулиан Лами.