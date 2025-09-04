Радо Арсов: Световните шампионки на България играят точно в родното ни първенство

Старши треньорът на женския Левски София Радослав Арсов гостува във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Арсов пое “сините” преди един сезон и изведе тима до финал в “Демакс+ лигата” и финала за Купата на България, както и до победи в европейските клубни турнири.

“Аз имам една по-различна гледна точка. И по-различен прочит на тази ситуация. Още като дойдох миналата година и след кратки наблюдения казах, че българското първенство е далеч от нивото, което трябва да бъде. Смятам, че “Демакс+ лигата” и ръководителите ѝ правят всичко възможно това нещо да се стабилизира, подобри, надгради и така нататък. но това нещо е свързано с изключително много ресурси и средства. Първо, ресурси и средства като финанси. Второ, човешкият ресурс. Смятам, че все по-малко е атрактивно в женското първенство да играят много млади момичета, които смятат, че е по-добре да играят в чужбина. И много от тях предпочитат да отидат да учат и да се развиват в американската система в САЩ. Тя е на супер ниво. Най-добрата в света, която предоставя и учене в университет и образование, и волейбол същевременно. Аз смятам, че българското първенство лека-полека ще се надгражда. Но колко време ще е необходимо на българското първенство? Това никой не може да го знае”, заяви Радослав Арсов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Другият прочит, който имам аз, който е много важен да отбележа. Чух в някои изказвания, сега наскоро след световното първенство, , че българското първенство, едва ли не, е било причината да няма национален отбор. Сега аза само искам да попитам и да задам такъв въпрос:

”Тези момичета, които станаха световни шампионки къде се състезават?

В българското първенство!

Тези момичета, които станаха четвърти в света къде се състезават?

В българското първенство!”

Значи все пак българското първенство, според мен, е едно прекрасно място за развитие на млади състезателки, защото резултатите го показват. Когато резултатите го показват, ние не можем да търсим причини в българското първенство. Аз по-скоро бих потърсил причините след напускането на българското първенство. Къде са трансферите, на тези състезателки, които играят в националния отбор на България? Тук според мен е разковничето, защото българското първенство дава продукция, която става европейски и световни. шампионки. Това е факт, който е неоспорим, и никой не може да обвинява българското първенство за това нещо. Но когато имаме трансфери в Унгария, когато имаме трансфери в Турция във втора лига, когато имаме трансфери в Румъния, няма как след прехода от българското първенство, ни е да надградим и да имаме силни състезателки, които да отидат и да дадат качеството на българския национален отбор. Точно там смята, че трябва да обърнем акцента и да наблегнем, че това е основният проблем, а не българското първенство, за да няма силен национален отбор”, добави Радо Арсов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.