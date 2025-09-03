Радо Арсов в Block Out: Бленджини има ясна и точна цел и знае какво прави

Старши треньорът на женския Левски София Радослав Арсов гостува във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Бившият национал коментира представянето на мъжкия национален отбор през този сезон и участието на избраниците на Джанлоренцо Бленджини на Мондиал 2025.

“Смятам, че Джанлоренцо Бленджини пое по един много тежък път, защото има страшно много отговорности и хората имат големи очаквания най-вече към мъжкия национален отбор. Смятам, че Бленджини работи добре, той е изключителен специалист с много спечелени титли. Той предприе една много правилна тактика и начерта един път пред мъжкия национален отбор, а именно много сериозно подмладяване от миналата година, много сериозни изисквания. Свърши изключителна работа, "затвори ги" на жаргон в Самоков, работиха по 6-7 часа на ден и аз виждам много голямо израстване в този отбор, защото има идея. Когато има идея, когато човекът е способен, знае и има опитът как се случва това нещо, смятам, че нещата там изглеждат доста по-оптимистични”, заяви Радо Арсов във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Очаквам излизане на България от групата на световното първенство без да подценявам Чили, естествено, какъвто еквивалент беше и Испания на женското първенство. Но смятам, че Бленджини има много ясна представа какво иска от българския национален отбор. И когато има тази ясна представа и има начертан път и план, а има и ресурсът, защото да не се лъжем, в мъжкия национален отбор има повече ресурс на по-високо ниво и с повече опит, там нещата вървят в много правилна посока и очаквам добър резултат на това световно първенство. Ако изключим това, че ако се контузят фундаментални състезатели, а те са 3/4-ма, за всеки отбор би било трудно. Дай Боже, да не се случва. Но най-важното е, че той има идея и той върви по един правилен път - 3-4 години цикъл, какво правим, какво искаме и какви са ни целите за след 4 години, а не какво правим тази година, това лято, може да видим малко и за следващото, после третото лято и накрая четвъртото лято има "аз така и не разбрах какво се случи". А той има идея, има представа какво се случва и върви по правилния път. Това е моето треньорско мнение, но съм далеч от мисълта да обсъждам треньор като Бленджини. Познавам го, в доста добри колегиални отношения сме, но моята гледна точка като треньор е, че в мъжкото направление има стратегия и се върви по нея със страшни сили”, категоричен бе Арсов.