Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Луис де ла Фуенте застава пред българските медии преди България - Испания
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Радо Арсов в Block Out: Бленджини има ясна и точна цел и знае какво прави

Радо Арсов в Block Out: Бленджини има ясна и точна цел и знае какво прави

  • 3 сеп 2025 | 17:54
  • 433
  • 0

Старши треньорът на женския Левски София Радослав Арсов гостува във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Бившият национал коментира представянето на мъжкия национален отбор през този сезон и участието на избраниците на Джанлоренцо Бленджини на Мондиал 2025.

Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да се страхуваме от никого, но и не трябва да подценяваме никого
Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да се страхуваме от никого, но и не трябва да подценяваме никого

“Смятам, че Джанлоренцо Бленджини пое по един много тежък път, защото има страшно много отговорности и хората имат големи очаквания най-вече към мъжкия национален отбор. Смятам, че Бленджини работи добре, той е изключителен специалист с много спечелени титли. Той предприе една много правилна тактика и начерта един път пред мъжкия национален отбор, а именно много сериозно подмладяване от миналата година, много сериозни изисквания. Свърши изключителна работа, "затвори ги" на жаргон в Самоков, работиха по 6-7 часа на ден и аз виждам много голямо израстване в този отбор, защото има идея. Когато има идея, когато човекът е способен, знае и има опитът как се случва това нещо, смятам, че нещата там изглеждат доста по-оптимистични”, заяви Радо Арсов във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

България поведе на Япония с 2:1, но загуби и втората контрола пред 14 000 зрители
България поведе на Япония с 2:1, но загуби и втората контрола пред 14 000 зрители

“Очаквам излизане на България от групата на световното първенство без да подценявам Чили, естествено, какъвто еквивалент беше и Испания на женското първенство. Но смятам, че Бленджини има много ясна представа какво иска от българския национален отбор. И когато има тази ясна представа и има начертан път и план, а има и ресурсът, защото да не се лъжем, в мъжкия национален отбор има повече ресурс на по-високо ниво и с повече опит, там нещата вървят в много правилна посока и очаквам добър резултат на това световно първенство. Ако изключим това, че ако се контузят фундаментални състезатели, а те са 3/4-ма, за всеки отбор би било трудно. Дай Боже, да не се случва. Но най-важното е, че той има идея и той върви по един правилен път - 3-4 години цикъл, какво правим, какво искаме и какви са ни целите за след 4 години, а не какво правим тази година, това лято, може да видим малко и за следващото, после третото лято и накрая четвъртото лято има "аз така и не разбрах какво се случи". А той има идея, има представа какво се случва и върви по правилния път. Това е моето треньорско мнение, но съм далеч от мисълта да обсъждам треньор като Бленджини. Познавам го, в доста добри колегиални отношения сме, но моята гледна точка като треньор е, че в мъжкото направление има стратегия и се върви по нея със страшни сили”, категоричен бе Арсов.

Радо Арсов пред Sportal.bg: С Левски изпълнихме много от целите си
Радо Арсов пред Sportal.bg: С Левски изпълнихме много от целите си
Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Волейбол

Елена Коларова: Надявам се да спечелим титлата с Левски

Елена Коларова: Надявам се да спечелим титлата с Левски

  • 3 сеп 2025 | 15:58
  • 1129
  • 1
Радо Арсов пред Sportal.bg: С Левски изпълнихме много от целите си

Радо Арсов пред Sportal.bg: С Левски изпълнихме много от целите си

  • 3 сеп 2025 | 14:34
  • 3460
  • 2
Волейболистки на Левски се присъединиха към подготовката на Валефолия Мегабокс

Волейболистки на Левски се присъединиха към подготовката на Валефолия Мегабокс

  • 3 сеп 2025 | 12:21
  • 838
  • 0
Димитър Василев: В Нефтохимик целите винаги са високи, а конкуренцията е сериозна

Димитър Василев: В Нефтохимик целите винаги са високи, а конкуренцията е сериозна

  • 3 сеп 2025 | 11:12
  • 1076
  • 1
Никол Маркова и Дейвид Пенев спечелиха турнира по плажен волейбол за купа Русе 2025 при 38 градуса

Никол Маркова и Дейвид Пенев спечелиха турнира по плажен волейбол за купа Русе 2025 при 38 градуса

  • 3 сеп 2025 | 10:58
  • 476
  • 1
Матей Казийски: В решението ми има емоция, приятно е

Матей Казийски: В решението ми има емоция, приятно е

  • 3 сеп 2025 | 10:25
  • 2538
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

  • 3 сеп 2025 | 17:15
  • 5203
  • 17
Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

  • 3 сеп 2025 | 17:16
  • 2545
  • 1
Де ла Фуенте и Алваро Мората с пресконференция преди гостуването в София - очаквайте на живо!

Де ла Фуенте и Алваро Мората с пресконференция преди гостуването в София - очаквайте на живо!

  • 3 сеп 2025 | 17:30
  • 1249
  • 0
Дербито Левски - Лудогорец в петък

Дербито Левски - Лудогорец в петък

  • 3 сеп 2025 | 18:02
  • 2179
  • 0
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 9458
  • 0
Следете битките на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 3 сеп 2025 | 16:50
  • 11827
  • 0