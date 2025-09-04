Радо Арсов в Block Out: Проектът “Левски” продължава с пълна сила

Старши треньорът на женския Левски София Радослав Арсов гостува във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Арсов пое “сините” преди един сезон и изведе тима до финал в “Демакс+ лигата” и финала за Купата на България, както и до победи в европейските клубни турнири.

“Най-важното нещо, което беше зададено през миналата година, беше да създаваме състезателки, да изграждаме характери и да ги учим да бъдем по-добри хора и смятам, че тази година проектът "Левски" ще продължи в тази линия. Поставили сме си цели пак по същия начин - възможно най-добро класиране в европейските турнири, където вече знаем с кого ще играем, в първенството можем да повторим същия сценарий, а именно да изиграем два финала”, заяви Радослав Арсов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Но тази година основната линия и акцентът бих казал, че ще бъдат на друго място, а именно на наши деца от школата да им дадем възможност колкото се може и по-бързо да се докоснат до прехода в женския волейбол. И нашата цел тази година, след като вече имаме два сериозни изходящи трансфера в Италия - за Микаела (б.р. Стоянова) и Цветомира (б.р. Миткова), Дария Иванова също подписа в сериозен отбор като Алба-Блаж, е основно да развиваме наши момичета от школата, което паралелно с една добра работа, която ще продължи, също да ни донесе добри резултати. И другото основно нещо е, че намаляваме броя на чужденките тази година. Миналата година бяха три, от които сме много доволни от съвместната ни работа, а тази година ще бъде само либерото Агниешка Адамек, която остава. Тя е изключително класен състезател, може би най-класния на този пост в нашето първенство заедно с Жана Тодорова и Виктория Нинова от ЦСКА. Това са хората, с които ще продължим”, добави Арсов.

“Започнахме добре, вече 20 дни се готвим по програма. Напасваме се все още, защото доста от състезателките ги няма, а някои ги изпратихме в Италия за 2 седмици за съвместна работа с Мегабокс. Да получим някаква обратна връзка за тези момичета после, което ще бъде много интересно. За момента получаваме информация, че се справят много добре, което нас ни радвам и това означава, че вървим по правилния път. И Димана (б.р. Иванова), която имаше едно много дълго и тежко лято, на която и дадох малко време за отдих преди всичко психически да си изчисти главата и да се настрои на нова вълна. Смятам, че до края на тази седмица ще се съберем абсолютно всички заедно и ще започнем да водим една целенасочена подготовка за предстоящите контроли и вече очакваме първите мачове от първенството”, завърши Радо Арсов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

