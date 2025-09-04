Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Старши треньорът на женския Левски София Радослав Арсов гостува във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Преди няколко години Радо Арсов заедно с Антонина Зетова бяха сред кандидати за селекционер на националния отбор на България.

Тогава от БФ Волейбол избраха Лоренцо Мичели да води националките.

Радо Арсов и Тони Зетова със съвместна кандидатура да поемат женския национален отбор

Арсов коментира представянето на женския национален отбор на България, който през този сезон бе воден от Антонина Зетова.

България с най-слабото представяне на световно първенство

“Отстрани като гледаме, като наблюдаваме, много е лесно да даваме съвети и мнения. Моето треньорско мнение, ако говорим конкретно за световното първенство, няма да се заблуждаваме, резултатите не са такива каквито ни се искаше да бъдат. Да не даваме по-тежки определения, но фактите са такива. Де факто отборът отиде поне да излезе от групите, но отборът не успя да се събере и не успя да покаже дори и 30% от това, което може и играе. Какви са причините не мога да кажа, не съм вътре в отбора. Факт е според мен, че ако имаше най-лесен втори отбор, преодолим в този момент, беше този отбор на Канада, защото беше без две от топ звездите си (б.р. Кийр Ван Рик и Алекса Грей). Без тези две момичета, топ състезателки, това е отбор на Канада, който трябваше да се победи абсолютно задължително. Сега всички знаем какво се случи на този мач - грешки в нареждания и т.н. Това са редица от факти, които се случиха точно на най-важния мач за сезона и за годината на националния отбор, бих казал. Защото още с излизането на жребия се знаеше, че това е мачът на годината. Сигурен съм, че щабът е направил абсолютно всичко възможно, сигурен съм, че бяха абсолютно подготвени, това никой не го отрича, но за съжаление в спорта единственото нещо, което е показателно, това са резултатите. Не мога да се съглася, че групата е била тежка. Да, Турция е един от топ отборите и играхме добре срещу Турция, безспорно, но това няма абсолютно никакво значение, че сме играли добре срещу тях. На мен ми се искаше да играем добре срещу "осакатения" отбор на Канада де факто. На мен ми се искаше да видя едно "ужилване" след загубата срещу Канада, която наистина ни "ужили" и ни свали, да изиграем един мач, да излезем и "да се сбием" срещу отборът на Испания, който е 38-и или 40-и и е за първи път от години, и записа първа историческа победа. За съжаление тези неща не се случиха - нито едното, нито другото”, заяви Радослав Арсов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Не мога да кажа, че съм доволен от това, което видях. Не мога да кажа, че съм очаквал наистина такова представяне, защото аз се познавам с Антонина Зетова от много време. Нещо се пречупи в този отбор, не знам какви са ситуациите, чувам някакви слухове, че има някакви дрязги и неща. Но видях ситуации по време на мач, да речем, които не ми направиха добро впечатление. Не може и е недопустимо състезател да те репликира и да ти дава акъл ти какво да направиш независимо дали го е казал с добро или с лошо. Факт е, че той си го позволява да го прави пред телевизиите, когато ситуацията е изключително напечена и има напрежение и състезател да казва на треньор какво да прави. Чух мнения, че тя (б.р. Нася Димитрова) не го е направила нарочно, че го е направила за добро, но това не й е работата (б.р. В мача с Канада при 0:2 гейма и 20:22 Нася Димитрова каза по време на прекъсването към Тони Зетова: ”Извади я! Трябва ни Лора (Китипова)”. Работата на състезателките и състезателите е единствено да изпълняват и да гледат треньора в очите и да го слушат какво той ще им каже. Когато нещата не се случат, тогава могат да имат някакви претенции, да коментират, но пак не смятам, че е работа на състезател да изявления, че едвам събрали отбор, че това било положението, че нямало състезателки в България. Това не им е работата. И когато тези състезатели разберат, че единствената им работа е да отидат в националния отбор и да си изпълняват техните задължения, защото те са отишли по желание, тогава може би ще си отговорим на въпроса за последните 10 години "Защо с това супер талантливо поколение, нещата аджеба не се случиха?" Защото едно нещо е сигурно - в съвременния спорт, ако няма дисциплина, става анархия”, добави Арсов.

“Не ми се иска да казвам тази дума, защото не я видях, но видях ситуации, в които една състезателка определя коя да влезне и какво да се направи. Другото момиче (б.р. Димана Иванова), на 17 години, световна шампионка, седи и не знае как да реагира по време на такъв важен мач. Това са неща, които аз не ги разбирам. Аз в моя отбор никога бих ги допуснал. Дори имах ситуация в Калининград с Ебрар Каракурт, в полуфинален мач, с която почти се изпокарахме на почивка, но без никой да ни гледа и т.н., защото и тя понякога има такива желания да казва какво трябва да се прави, но нещата не трябва да се случват. Това ми дава някакъв сигнал, че има неща, които се позволяват повече от това, което според мен като треньор, не трябва да се случват”, категоричен бе Радо Арсов.

“Сега какъв е начина на менажиране на състезателките, на селекционера Антонина Зетова и т.н., това е единствено нейна отговорност, желание, право и т.н. Но аз видях притеснителни сигнали от това някой да определя и да се излиза за мен от рамките на дисциплината. Другото нещо, което за мен, е много определящо е, че не можах да разбера ясна концепция какво трябва да се случва - кои състезателки кога трябва да дойдат, кои трябва да си тръгнат, кои в последния момент решиха да не участват. Защо изведнъж се реши да се включат тези 4 момичета от световните шампионки точно за световното първенство, което е генералното състезание и там се решава всичко? Не мисля, че бяха готови да отидат на световно първенство. Те трябва да си извървят техния път, да бъдат с този отбор цялото лято, да преминат през целия този процес 1-2 години и тогава да отидат на световно първенство. Не мога да се съглася и, ако не се лъжа, в нито един отбор да има повече от една състезателка на 35 години и да има състезателки на по 17-18. Това за мен е невъзможно да се случи, това са различни поколения, различни възприятия, различни хора, различни възрасти, различни възпитания, различни ценности и т.н. Това също не ми се връзва. Да, от една страна можем да кажем, световните шампионки отидоха да усетят световното първенство, но на световното първенство трябва да отидем да търсим резултати, а не трябва да отиваме и да даваме на някой да усети световното първенство. Ако това е целта, защото така и не разбрах каква е целта от началото. Не чух "Ние трябва да станем осми, трябва да излезем от групите." Да, Антонина каза на няколко пъти, че трябва да излезем от групите, но отивайки с 4 момичета, които са много далече с опита си, който имат, да търсим тези резултати на световно първенство, от моята гледна точка на треньор - аз такова нещо не бих направил”, завърши Радо Арсов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Снимки: Борислав Трошев