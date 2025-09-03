Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Радо Арсов пред Sportal.bg: С Левски изпълнихме много от целите си

Радо Арсов пред Sportal.bg: С Левски изпълнихме много от целите си

  • 3 сеп 2025 | 14:34
  • 787
  • 1
Радо Арсов пред Sportal.bg: С Левски изпълнихме много от целите си

Старши треньорът на женския Левски София Радослав Арсов гостува във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Арсов пое “сините” преди един сезон и изведе тима до финал в “Демакс+ лигата” и финала за Купата на България, както и до победи в европейските клубни турнири.

“Работихме много и изпълнихме голяма част от поставените си задачи. Играхме два финала срещу хегемона Марица (Пловдив). Изиграхме доста мачове в европейските клубни турнири. Отпаднахме от италианския Рома, който после спечели трофея. Но най-важното е, че дадохме възможност на наши волейболистки на клуба да се развиват. След края на сезона две от тях преминаха в отбор в Италия - Валефолия Мегабокс - Микаела Стоянова и Цветомира Миткова. Дария Иванова ще продължи кариерата си в силния отбор на Алба, Блаж (Румъния), което също е добър атестат за нашата работа”, заяви Радослав Арсов специално в предаването на Sportal.bg - Block Out.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Волейбол

България загуби от Япония в първата контрола преди Световното

България загуби от Япония в първата контрола преди Световното

  • 2 сеп 2025 | 17:20
  • 4662
  • 12
Теодор Тодоров: ЦСКА винаги гони високи цели

Теодор Тодоров: ЦСКА винаги гони високи цели

  • 2 сеп 2025 | 15:50
  • 1813
  • 0
Николай Пенчев: Надявам се да започнем по най-добрия начин сезона

Николай Пенчев: Надявам се да започнем по най-добрия начин сезона

  • 2 сеп 2025 | 15:28
  • 1486
  • 0
Мартин Божилов: Надявам се през тази година да успеем да спечелим нещо

Мартин Божилов: Надявам се през тази година да успеем да спечелим нещо

  • 2 сеп 2025 | 15:11
  • 1778
  • 2
Фланелка с автограф на Алекс Николов се продава на благотворителен търг

Фланелка с автограф на Алекс Николов се продава на благотворителен търг

  • 2 сеп 2025 | 15:00
  • 591
  • 2
Теодор Тодоров: Пожелавам на момчетата да направят възможно най-добро класиране на Световното

Теодор Тодоров: Пожелавам на момчетата да направят възможно най-добро класиране на Световното

  • 2 сеп 2025 | 14:06
  • 815
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 10606
  • 5
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 5223
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 8304
  • 7
Играят се първите два мача от осмия ден на ЕвроБаскет, гардът на Черно море със силно включване

Играят се първите два мача от осмия ден на ЕвроБаскет, гардът на Черно море със силно включване

  • 3 сеп 2025 | 14:45
  • 9386
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 24144
  • 9
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 38285
  • 19