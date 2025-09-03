Радо Арсов пред Sportal.bg: С Левски изпълнихме много от целите си

Старши треньорът на женския Левски София Радослав Арсов гостува във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Арсов пое “сините” преди един сезон и изведе тима до финал в “Демакс+ лигата” и финала за Купата на България, както и до победи в европейските клубни турнири.

“Работихме много и изпълнихме голяма част от поставените си задачи. Играхме два финала срещу хегемона Марица (Пловдив). Изиграхме доста мачове в европейските клубни турнири. Отпаднахме от италианския Рома, който после спечели трофея. Но най-важното е, че дадохме възможност на наши волейболистки на клуба да се развиват. След края на сезона две от тях преминаха в отбор в Италия - Валефолия Мегабокс - Микаела Стоянова и Цветомира Миткова. Дария Иванова ще продължи кариерата си в силния отбор на Алба, Блаж (Румъния), което също е добър атестат за нашата работа”, заяви Радослав Арсов специално в предаването на Sportal.bg - Block Out.