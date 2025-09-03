От Ред Бул си поставиха краен срок за избора на съотборник на Верстапен за 2026 година

Моторспорт съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко разкри в интервю за OE24 какъв краен срок са си поставили Биковете за избора на съотборник на Макс Верстапен за сезон 2026 във Формула 1.

В момента партньор на четирикратния световен шампион в Юки Цунода, който замени Лиам Лоусън два кръга след началото на сезон 2025. Представянето на японеца обаче е крайно незадоволително и всички индикации сочат, че той ще бъде заменен. Сред потенциалните заместници на Цунода е новобранецът в екипа на Рейсинг Булс, който в неделя завоюва своя първи подиум във Формула 1, финиширайки трети в Гран При на Нидерландия. Доктор Марко обаче по-скоро намекна, че французинът ще продължи във втория тим на Биковете, за да натрупа повече опит преди да бъде промотиран в Ред Бул.

Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?

„Ще видим, имаме време до октомври да решим – обясни доктор Марко по повод слуховете за Хаджар. – Той трябва да натрупа определен опит. Във водещите отбори напрежението е много по-голямо, което се вижда и от случващото се в Мерцедес (с Андреа Кими Антонели).“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages