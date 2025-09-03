Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  От Ред Бул си поставиха краен срок за избора на съотборник на Верстапен за 2026 година

От Ред Бул си поставиха краен срок за избора на съотборник на Верстапен за 2026 година

  • 3 сеп 2025 | 14:20
Моторспорт съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко разкри в интервю за OE24 какъв краен срок са си поставили Биковете за избора на съотборник на Макс Верстапен за сезон 2026 във Формула 1.

В момента партньор на четирикратния световен шампион в Юки Цунода, който замени Лиам Лоусън два кръга след началото на сезон 2025. Представянето на японеца обаче е крайно незадоволително и всички индикации сочат, че той ще бъде заменен. Сред потенциалните заместници на Цунода е новобранецът в екипа на Рейсинг Булс, който в неделя завоюва своя първи подиум във Формула 1, финиширайки трети в Гран При на Нидерландия. Доктор Марко обаче по-скоро намекна, че французинът ще продължи във втория тим на Биковете, за да натрупа повече опит преди да бъде промотиран в Ред Бул.

Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?
Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?

„Ще видим, имаме време до октомври да решим – обясни доктор Марко по повод слуховете за Хаджар. – Той трябва да натрупа определен опит. Във водещите отбори напрежението е много по-голямо, което се вижда и от случващото се в Мерцедес (с Андреа Кими Антонели).“

Снимки: Gettyimages

