Имал ли е право Хаджар да атакува Верстапен?

Шефовете на Ред Бул и Рейсинг Булс побързаха да опровергаят информациите, че Исак Хаджар не е имал право да атакува Макс Верстапен в Гран При на Нидерландия. Тези спекулации се появиха веднага след състезанието на “Зандвоорт”, в което Верстапен и Хаджер завършиха втори и трети след Оскар Пиастри с Макларън и минаха с по едно място напред заради отпадането на другия пилот на Макларън Ландо Норис, който вървеше втори.

“Не, не, абсолютно никакви ограничения. Точно обратното, ние сме малък тим и трябва да притесняваме и атакуваме големите отбори - заяви главният изпълнителен директор на Рейсинг Бул Петер Байер. - Ако Исак имаше темпото, щеше да атакува Макс, няма спор за това. Но в един момент Макс просто пазеше гумите. Като видя, че Исак го наближава, той веднага вдигна темпото и се откъсна напред. В крайна сметка, двамата имаха много сходно състезателно темпо. Но ако имаме такава възможност, със сигурност ще атакуваме, гарантирам ви!”

Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко призна, че дори не е мислил за този сценарий, но потвърди, че в подобна ситуация от страна на Ред Бул “няма да има намеса, стига битката да е честна и да няма удари”.

Шефът на Ред Бул Лоран Мекис също отхвърли спекулативната теория, появила се след състезанието.

“Щеше да е незаконно Исак да няма право да изпревари Макс, правилата не го позволяват. Затова отговорът е положителен, да, той има право да атакува. И само да ви напомня, че в Будапеща ние бяхме зад колите на Рейсинг Булс”, обясни Мекис.

