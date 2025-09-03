Популярни
Елена Коларова: Надявам се да спечелим титлата с Левски

  3 сеп 2025
Младата състезателка Елена Коларова се присъедини към женския отбор на Левски София и мечтае за шампионска година със “сините”.

Елена е на 19 години, родена е в Бургас и започва да тренира волейбол в 6-и клас.

“Започнах в “Дея”, но преди това не съм си представяла, че ще играя волейбол. Тренирах балет и в един момент пораснах много, така че баща ми ме насочи към волейбола. Първата ми тренировка беше с набор 2002, тоест 4 години по-големи от мен. Не бях хващала топка и тепърва ме учеха как да подавам. Беше стресиращо, но и много приятно. Щом досега не съм се отказала, значи не е било толкова страшно.”

Постът ѝ - централен блокировач, е избран от нейна треньорка в Бургас, а дали професионалният волейбол е нейното бъдеще, Елена винаги е поставяла под въпрос.

“Аз съм перфекционист, винаги искам още и още. Правя го със сърце и колкото мога, пък времето ще покаже.”

След първите стъпки в играта, Коларова прекарва две години в “Марица”, а след това и два сезона в “Дея”.

“Знаех, че да напусна “Марица” е крачка назад, но избрах да играя повече и именно така бях забелязана. Сега идвам в “Левски”, впечатленията ми са много добри. Всичко в клуба е много добре уредено като тренировъчен процес и база, има си хора за всичко. Освен това познавам доста от момичетата покрай националните отбори и се чувствам много добре приета.”

За предстоящия сезон Елена си поставя високи цели.

“Аз много се надявам да вземем титлата, но ако не титлата, поне да бием Марица в някои мачове. Това би било крачка напред. Личната ми цел е да изиграя един много добър сезон и ако мога да бъда забелязана навън, надявам се и да можем да направим нещо повече от това, което “Левски” направи миналата година.”

Какво не знаем за Елена Коларова:

“Била съм гимнастичка, балерина, учих в музикално училище и нямах нищо общо с волейбола. Много обичам да се разхождам в морската градина в Бургас.”, споделя младата състезателка.

ВК “Левски София” пожелава на Елена Коларова много успехи в “синия” клуб!

