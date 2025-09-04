В MotoGP остана само едно свободно място за сезон 2026, ясен е фаворитът за него

Стартовата решетка в MotoGP за сезон 2026 е почти оформена и към днешна дата на нея има само още едно свободна място, но фаворитът за него е пределно ясен.
По-рано днес отборът на Прамак Ямаха обяви, че Джак Милър ще остане в тима и ще партнира на Топрак Разгатлиоглу. По този начин и предпоследното място в MotoGP за сезон 2026 беше запълнено, а единствената оставаща свободна позиция е в LCR Хонда.
Прамак обяви официално, че Милър ще партнира на Разгатлиоглу догодина
В момента пилоти на сателитния екип на Хонда са Йоан Зарко и Сомкиат Чантра, а по-рано тази седмица от Хонда обявиха, че Зарко е подписал нов двугодишен договор и ще продължи да кара за LCR. При Чантра обаче ситуацията е доста по-различна и по всичко личи, че тайландецът ще напусне MotoGP след само един сезон, в който той вече пропусна общо пет уикенда заради различни контузии. Когато е на пистата обаче Чантра е категорично най-бавният пилот и с нищо не оправдава средствата, които се инвестират в неговото участие.
Марини и Зарко преподписаха с Хонда
Почти сигурно е, че неговото място ще бъде заето от настоящия претендент за титлата в Moto2 Диого Морейра. Привличането на бразилеца би означавало, че LCR Хонда ще се раздели с японската петролна компания Идемицу, която в момента финансира мотора, който се управлява от Чантра. С идването на Морейра обаче се очакват и инвестиции от Бразилия, още повече като се има предвид факта, че догодина MotoGP ще се завърне в Бразилия.
Пилоти в MotoGP за сезон 2026:
Априлия – Хорхе Мартин и Марко Бедзеки
Тракхаус Априлия – Раул Фернандес и Ай Огура
Дукати – Марк Маркес и Франческо Баная
VR46 Дукати – Фабио Ди Джанантонио и Франко Морбидели
Грезини Дукати – Алекс Маркес и Фермин Алдегер
КТМ – Педро Акоста и Брад Биндър
Tech3 КТМ – Маверик Винялес и Енеа Бастианини
Хонда – Жоан Мир и Лука Марини
LCR Хонда – Йоан Зарко и Диого Морейра*
Ямаха – Фабио Куартараро и Алекс Ринс
Прамак Ямаха – Джак Милър и Топрак Разгатлиоглу
Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Снимки: MotoGP