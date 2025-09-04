Прамак обяви официално, че Милър ще партнира на Разгатлиоглу догодина

Отборът на Прамак Ямаха обяви официално, че Джак Милър ще остане в тима и през сезон 2026 в MotoGP, когато ще си партнира с двукратния световен шампион в Супербайк Топрак Разгатлиоглу, който ще дебютира в кралския клас.

Новината за новия едногодишен договор на Милър идва по-малко от две седмици след изблика на австралиеца по адрес на шефовете на Ямаха. Преди Гран При на Унгария той заяви пред медиите, че иска час по-скоро да разбере дали ще остане в Прамак, или ще трябва да си търси нов тим.

It's signed! @jackmilleraus stays in purple-blue for 2026! He’ll be back on the Prima Pramac Yamaha MotoGP machine next season! 💙💜

Ready to fight... Ready to thrill 🔥#PrimaPramacYamaha #MotoGP #JM43 pic.twitter.com/ujRoVNsCiW — Pramac Racing (@pramacracing) September 4, 2025

Още по време на уикенда в Унгария се появи информация, че тези думи на Милър са били чути и от Ямаха са решили, че той ще партнира на Разгатлиоглу догодина. Това означава, че Мигел Оливейра ще се раздели с Прамак, въпреки че реално имаше контракт до края на 2026 година. В договора на португалеца обаче е имало клауза за предварително прекратяване, която от Ямаха са активирали предвид незадоволителните резултати на Оливейра от началото на годината.

