  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Прамак обяви официално, че Милър ще партнира на Разгатлиоглу догодина

Прамак обяви официално, че Милър ще партнира на Разгатлиоглу догодина

  • 4 сеп 2025 | 13:12
Отборът на Прамак Ямаха обяви официално, че Джак Милър ще остане в тима и през сезон 2026 в MotoGP, когато ще си партнира с двукратния световен шампион в Супербайк Топрак Разгатлиоглу, който ще дебютира в кралския клас.

Новината за новия едногодишен договор на Милър идва по-малко от две седмици след изблика на австралиеца по адрес на шефовете на Ямаха. Преди Гран При на Унгария той заяви пред медиите, че иска час по-скоро да разбере дали ще остане в Прамак, или ще трябва да си търси нов тим.

Още по време на уикенда в Унгария се появи информация, че тези думи на Милър са били чути и от Ямаха са решили, че той ще партнира на Разгатлиоглу догодина. Това означава, че Мигел Оливейра ще се раздели с Прамак, въпреки че реално имаше контракт до края на 2026 година. В договора на португалеца обаче е имало клауза за предварително прекратяване, която от Ямаха са активирали предвид незадоволителните резултати на Оливейра от началото на годината.

Снимки: Gettyimages

