Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марини и Зарко преподписаха с Хонда

Марини и Зарко преподписаха с Хонда

  • 1 сеп 2025 | 19:02
  • 306
  • 0

При Хонда няма да има промени в пилотския състав за следващия сезон в MotoGP, след като днес стана ясно, че Лука Марини и Йоан Зарко са преподписали с японския гигант.

Марини остава в заводския тим на Хонда до края на настоящия цикъл на техническите правила, след като е подписал за още един сезон. По-рано беше потвърдено, че Хонда ще задържи и другия си пилот в заводския тим – Жоан Мир, който има 2-годишен договор, също до края на 2026.

Ямаха потвърди кога ще е дебютът на V4 двигателя
Ямаха потвърди кога ще е дебютът на V4 двигателя

Новият договор на Зарко с Хонда ще го остави в LCR Honda до края на 2027 година. Така се слага край на спекулациите, че 35-годишният пилот ще бъде преместен в заводския тим след победата на Зарко в Гран При на Франция. Зарко се състезава с цветовете на Хонда от 2024 година и е най-силният пилот на марката този сезон, като заема 9-ото място в MotoGP. Отделно от това, Зарко записа две поредни победи в „8-те часа на „Сузука“ за Хонда, което го циментира сред пилотите на японците.

Все още не се знае кой ще е съотборник на Зарко в LCR, като се очаква там да дойди Диого Морейра от Moto2, който ще смени Сомкият Чантра.

Марк Маркес вече има победи на 22 различни писти в MotoGP
Марк Маркес вече има победи на 22 различни писти в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”

Кошмарната неделя на Фурмо в рали “Парагвай”

  • 1 сеп 2025 | 15:44
  • 618
  • 0
Шумахер: Хамилтън прави грешки от напрежение

Шумахер: Хамилтън прави грешки от напрежение

  • 1 сеп 2025 | 15:21
  • 1264
  • 0
Ред Бул няма да използва специално задно крило за “Монца”

Ред Бул няма да използва специално задно крило за “Монца”

  • 1 сеп 2025 | 14:56
  • 789
  • 0
Оскар Пиастри се ласкае от сравненията с Михаел Шумахер

Оскар Пиастри се ласкае от сравненията с Михаел Шумахер

  • 1 сеп 2025 | 14:34
  • 847
  • 0
В Макларън знаят каква е повредата на Норис, но не казват

В Макларън знаят каква е повредата на Норис, но не казват

  • 1 сеп 2025 | 12:28
  • 1858
  • 0
Вилньов критикува остро Антонели за удара с Леклер

Вилньов критикува остро Антонели за удара с Леклер

  • 1 сеп 2025 | 10:57
  • 2555
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 18:18
  • 111212
  • 12
Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 15512
  • 35
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 25215
  • 24
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 17278
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 31591
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, световните шампиони с размазваща победа

Ден 6 на ЕвроБаскет, световните шампиони с размазваща победа

  • 1 сеп 2025 | 18:00
  • 6498
  • 0