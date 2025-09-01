Марини и Зарко преподписаха с Хонда

При Хонда няма да има промени в пилотския състав за следващия сезон в MotoGP, след като днес стана ясно, че Лука Марини и Йоан Зарко са преподписали с японския гигант.

Марини остава в заводския тим на Хонда до края на настоящия цикъл на техническите правила, след като е подписал за още един сезон. По-рано беше потвърдено, че Хонда ще задържи и другия си пилот в заводския тим – Жоан Мир, който има 2-годишен договор, също до края на 2026.

Новият договор на Зарко с Хонда ще го остави в LCR Honda до края на 2027 година. Така се слага край на спекулациите, че 35-годишният пилот ще бъде преместен в заводския тим след победата на Зарко в Гран При на Франция. Зарко се състезава с цветовете на Хонда от 2024 година и е най-силният пилот на марката този сезон, като заема 9-ото място в MotoGP. Отделно от това, Зарко записа две поредни победи в „8-те часа на „Сузука“ за Хонда, което го циментира сред пилотите на японците.

Все още не се знае кой ще е съотборник на Зарко в LCR, като се очаква там да дойди Диого Морейра от Moto2, който ще смени Сомкият Чантра.

