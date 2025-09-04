Популярни
  Състоянието на Масимо Морати се подобрява

Състоянието на Масимо Морати се подобрява

  • 4 сеп 2025 | 06:29
  • 117
  • 0
Състоянието на Масимо Морати се подобрява

Бившият президент на Интер Масимо Морати напусна интензивното отделение и продължава възстановяването си в болница след прекарана пневмония. 80-годишният Морати беше приет по спешност в болница с дихателни затруднения на 27 август, които са били толкова тежки, че се е наложило да бъде интубиран. Както беше потвърдено от семейството му, той диша самостоятелно от събота и вече е преместен от интензивното отделение на института „Хуманитас“ в Роцано.

Заклет пушач през голяма част от живота си, Морати също така претърпя сърдечна операция преди няколко години и отпразнува своя 80-и рожден ден през май.

Привърженик на Интер от дете, когато баща му Анджело е начело на клуба по време на успехите за Купата на европейските шампиони през 60-те години, Масимо Морати поема собствеността от Ернесто Пелегрини през 1995 г.

Бившият президент на Интер Масимо Морати е приет в болница
Бившият президент на Интер Масимо Морати е приет в болница

Под негово ръководство клубът постига легендарния требъл през 2010 г., печелейки Шампионската лига, Скудетото и Купата на Италия в един сезон под ръководството на треньора Жозе Моуриньо.

Като цяло той печели 16 трофея с Интер, преди да продаде клуба на Ерик Тохир през 2013 г.

