  • 22 авг 2025 | 23:20
  • 811
  • 2
Интер официално се сдоби с нов халф

Интер официално обяви привличането на халфа на Ланс Анди Диуф.

22-годишният французин се присъединява към “нерадзурите” с трансфер на стойност 20 млн. евро плюс още 5 млн. евро под формата на допълнителни възможни бонуси. Договорът на Диуф с новия му клуб ще бъде до лятото на 2030 г. при заплата от 2 млн. евро на сезон, като той ще носи номер 17 в новия си отбор.

Така сребърният медалист от Олимпиадата в Париж си тръгва от Ланс след две години в отбора, като през това време той изигра 68 мача с 2 гола и 2 асистенции. Футболистът има и 10 срещи за младежкия отбор на Франция.

Диуф бе част от Ланс от лятото на 2023 година насам, когато на Базел бяха платени 14 млн. евро за него. Оттогава насам той е записал общо 68 мача с 2 гола и 2 асистенции за клуба от Лига 1.

Така Интер се сдоби с нов полущитник и подсили халфовата си линия, макар че първоначално клубът се бе насочил към Ману Коне от Рома. "Нерадзурите" предприеха обновяване в средата на терена, след като вече се разделиха с Никола Залевски, който премина в Аталанта, а Кристиян Аслани е пред трансфер в Торино.

