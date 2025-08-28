Бившият президент на Интер Масимо Морати е приет в болница

Тревога в Италия заради деликатното здравословно състояние на Масимо Морати, голяма фигура в историята на Интер, който в сряда беше приет по спешност в интензивно отделение поради пневмония.

Президент на миланския клуб между 1995 и 2013 г., 80-годишният Масимо Морати се намира в интензивното отделение на Humanitas Institute в Роцано, близо до Милано. Според "Тутоспорт" състоянието на бившия президент „не е критично“, но е „много деликатно“, като той е интубиран и диша с помощта на апаратура.

Новината бързо предизвика силна емоционална реакция в Италия и по-конкретно сред феновете на Интер, тъй като Масимо Морати е много обичана фигура в клуба, оставяйки 16 трофея във витрината на „нерадзурите“.

Снимки: Gettyimages