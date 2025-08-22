Популярни
Французин пристигна в Милано за трансфера си в Интер

Халфът на Ланс Анди Диуф пристигна в Милано, за да премине своите медицински прегледи и да завърши трансфера си в Интер, съобщават италианските медии.

22-годишният французин ще се присъедини към “нерадзурите” с трансфер на стойност 20+5 млн. евро. Договорът на Диуф с новия му клуб ще бъде до лятото на 2030-а при заплата от 2 млн. евро на сезон. Така сребърният медалист от Олимпиадата в Париж ще си тръгне от Ланс след две години в отбора, като през това време той изигра 68 мача с 2 гола и 2 асистенции.

