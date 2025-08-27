Популярни
  Ига Швьонтек искаше да говори само за годежа на Тейлър Суифт след победата си на US Open

Ига Швьонтек искаше да говори само за годежа на Тейлър Суифт след победата си на US Open

  • 27 авг 2025 | 09:44
Ига Швьонтек започна участието си на US Open с експресна победа, но след мача в центъра на вниманието беше не играта ѝ, а Тейлър Суифт. Световната №2 е горда "Суифти" и коментира годежа на своя идол със звездата от НФЛ Травис Келси.

Новината, че певицата е получила предложение за брак стигнала до Швьонтек чрез нейния екип, който ѝ показал публикацията в Инстаграм.

"Екипът ми ми я показа в Инстаграм. Просто се радвам за нея, защото тя заслужава най-доброто“, каза Швьонтек. Когато журналистите в залата започнали да се смеят, тя реагира изненадано: "Какво? Защо се смеете?"

След това полякинята разкри повече за възхищението си към Сюифт. Швьонтек се определя като истинска "Суифти" още от 2014 г.

"Песните ѝ ми помогнаха да се чувствам по-малко самотна и дори да подобря английския си", сподели Ига. - Разбира се, тя е имала много гаджета, всички го знаем. Но се надявам този да остане. Травис изглежда страхотен човек и се вижда, че тя е много щастлива."

Четирикратната шампионка от Големия шлем призна, че очаква с нетърпение новия албум на Суифт The Life Of A Showgirl, който излиза през октомври.

"Тя каза, че ще има само дванадесет песни. Момиче... не вярвам. Тайно очаквам и тринадесета песен", каза Швьонтек.

Швьонтек пристигна в Ню Йорк в добро настроение. Седмица по-рано тя спечели титлата в Синсинати, побеждавайки Джазмин Паолини на финала със 7:5, 6:4. С това 24-годишната номер две в света показа, че отново е претендент за крайния успех на US Open – турнир, който вече спечели през 2022 г. Общо тя има шест титли от Големия шлем, от които четири на "Ролан Гарос" и една на "Уимбълдън".

Във втория кръг на US Open тя ще се изправи срещу нидерландката Сузан Ламенс. Швьонтек е абсолютен фаворит в мача, но знае, че трябва да поддържа формата си. Погледът ѝ вече е насочен към преследването на титлата и евентуална среща с голямата ѝ съперничка Арина Сабаленка.

