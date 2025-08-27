Ига Швьонтек искаше да говори само за годежа на Тейлър Суифт след победата си на US Open

Ига Швьонтек започна участието си на US Open с експресна победа, но след мача в центъра на вниманието беше не играта ѝ, а Тейлър Суифт. Световната №2 е горда "Суифти" и коментира годежа на своя идол със звездата от НФЛ Травис Келси.

Новината, че певицата е получила предложение за брак стигнала до Швьонтек чрез нейния екип, който ѝ показал публикацията в Инстаграм.

"Екипът ми ми я показа в Инстаграм. Просто се радвам за нея, защото тя заслужава най-доброто“, каза Швьонтек. Когато журналистите в залата започнали да се смеят, тя реагира изненадано: "Какво? Защо се смеете?"

След това полякинята разкри повече за възхищението си към Сюифт. Швьонтек се определя като истинска "Суифти" още от 2014 г.

"Песните ѝ ми помогнаха да се чувствам по-малко самотна и дори да подобря английския си", сподели Ига. - Разбира се, тя е имала много гаджета, всички го знаем. Но се надявам този да остане. Травис изглежда страхотен човек и се вижда, че тя е много щастлива."

Четирикратната шампионка от Големия шлем призна, че очаква с нетърпение новия албум на Суифт The Life Of A Showgirl, който излиза през октомври.

"Тя каза, че ще има само дванадесет песни. Момиче... не вярвам. Тайно очаквам и тринадесета песен", каза Швьонтек.

Швьонтек пристигна в Ню Йорк в добро настроение. Седмица по-рано тя спечели титлата в Синсинати, побеждавайки Джазмин Паолини на финала със 7:5, 6:4. С това 24-годишната номер две в света показа, че отново е претендент за крайния успех на US Open – турнир, който вече спечели през 2022 г. Общо тя има шест титли от Големия шлем, от които четири на "Ролан Гарос" и една на "Уимбълдън".

Във втория кръг на US Open тя ще се изправи срещу нидерландката Сузан Ламенс. Швьонтек е абсолютен фаворит в мача, но знае, че трябва да поддържа формата си. Погледът ѝ вече е насочен към преследването на титлата и евентуална среща с голямата ѝ съперничка Арина Сабаленка.