Швьонтек се нуждаеше от три сета, но продължава напред

Левски отпада от Европа след кошмарно първо полувреме - на живо от Алкмаар след загубата от АЗ
  • 28 авг 2025 | 21:54
  • 318
  • 0
Полякинята Ига Швьонтек оцеля, въпреки че загуби втория сет срещу нидерландката Сюзан Ламенс на Откритото първенство на САЩ - 6:1, 4:6, 6:4. Така шампионката от 2022 година се класира за третия кръг на турнира в Ню Йорк, където ще играе с 29-ата в света Анна Калинская.

Швьонтек направи пробив още във втория гейм, а след това го повтори и в шестия гейм на първата част, в която имаше пълен контрол върху играта. Във втория сет Ламенс направи пробив, за да изравни при 4:4, а след това спечели и следващите два гейма, за да изравни резултат.

В третата част полякинята поведе с 4:1. Ламенс отново се върна, като проби и след това взе подаването си, за да намали на 3:4. Швьонтек обаче взе следващите си два гейма на сервис, с което затвори мача.

Калинская стигна до мач с Ига Швьонтек, след като се наложи над Юлия Путинцева от Казахстан с 6:1, 7:5 за по-малко от част и четвърт.

Друга рускиня - Екатерина Александрова, също се класира за третия кръг, след като надигра китайката Синюй Ван с 6:2, 6:2.

Гъркинята Мария Сакари продължава към следващата фаза с успех над Анна Боднар от Унгария с 6:3, 6:1.

Чехкинята Линда Носкова дори не изигра цял мач, тъй като при 6:4, 3:0 съперничката й Ева Лис от Германия се отказа заради контузия и Носкова е в следващата фаза.

Беатрис Адад Мая победи Виктория Голубович от Швейцария след 6:1, 6:4 и също се класира за следващия кръг, където ще срещне Мария Сакари.

Снимки: Gettyimages

