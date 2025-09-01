Германия се изгаври с Великобритания

Германия постигна най-изразителната си победа от началото на ЕвроБаскет 2025. Световните шампиони пометоха Великобритания със смазващия резултат 120:57 в среща от Група В в Тампере.

Само във втората четвърт Маншафта не съумя да достигне границата от 30 точки, но пък в четвърта поредна среща играчите на Алекс Мумбру вкарват над 100 точки общо. Силите на британците в третия период стигнаха за едва 9 точки, а германците не оставиха шансове дори за по-почетно поражение на съперника си, който вече е с 4 загуби от 4 срещи.

Крилото на Орландо Меджик Тристан Да Силва вкара 25 точки за Германия, като добави 5 борби, а 19 точки и 5 асистенции записа новиян гард на Сакраменто Кингс Денис Шрьодер. Съотборникът на Да Силва в тима на "Магьосниците" Франц Вагнер пък се отчете с 18 точки и 10 асистенции.

За британците по 11 точки реализираха Майлс Хесън и Патрик Уилън.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Следвай ни:

Снимки: Imago