Рекорди за Германия след опустошителната победа над Великобритания

Германия е безапелационна дотук на ЕвроБаскет 2025. Днешната победа на Маншафта със 120:57 срещу Великобритания в мач от Група В се оказа с историческа стойност. Разликата от 63 точки е най-голямата, регистрирана на европейски първенства през 21 век. Предишният път, когато отбор побеждава с по-голяма разлика съперника си в среща от шампионат на Стария континент, е през 1969 година, когато бивша Югославия разсипва Швеция със 115:43.

Това е първият път, когато даден отбор вкарва повече от два пъти повече точки от противника си след 1971 година, когато бившият СССР помита Испания със 118:58.

В допълнение към това, за първи път след 1995 година отбор отбелязва толкова много точки в един мач от ЕвроБаскет.

Германия е вече с 4 победи от 4 мача в Група В, докато британците продължават да търсят първи успех на турнира.

