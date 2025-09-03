Атлетик Билбао даде официалната си гледна точка за проваления трансфер на Лапорт

Атлетик Билбао излезе с официално съобщение относно проваления в последния момент трансфер на Аймерик Лапорт от Ал-Насър.

Както е известно, централният защитник бе близо до това да заиграе отново в баския клуб, но впоследствие се оказа, че от Саудитската футболна федерация не са успели да подадат навреме необходимите документи в международната онлайн трансферна система. Поради това и от ФИФА са отказали да позволят официализирането на сделката между двата клуба на стойност 10 млн. евро.

Окончателно: ФИФА не позволи на Атлетик Билбао да привлече европейски шампион с Испания

По този повод Атлетик даде своята гледна точка в дълго официално комюнике, като потвърждава за отказа на Световната футболна федерация. Баският клуб дава и хронология на събитията:

“1. На 1 септември и в рамките на разрешения от закона период за регистрация на играча, играчът Аймерик Лапорт Февр, саудитският клуб Ал-Насър и Атлетик Клуб се споразумяха за трансфера на играча в Атлетик, при условие че бъдат изпълнени определени условия.

2. Атлетик подаде заявката за трансфер до платформата TMS на ФИФА на 1 септември, въпреки че тя не беше напълно завършена на тази дата поради причини извън неговия контрол и поради външни фактори извън неговия контрол.

3. На 2 септември Кралската испанска футболна федерация (RFEF) поиска от ФИФА да разреши изключение за валидиране, за да получи сертификат за международен трансфер от Саудитската футболна федерация, така че играчът да може да бъде регистриран от Атлетик.

4. На 3 септември RFEF информира Атлетик по имейл, че FIFA отхвърля искането и възможността за получаване на сертификат за международен трансфер.

Испанската федерация разследва трансфера на Лапорт

Атлетик продължава да работи за успешното постигане на желанията на трите страни (Ал-Насър, играчът и Атлетик) и проучва всички възможности в рамките на съществуващата правна рамка.

Във всеки случай, Атлетик желае да ви информира, че ако играчът, г-н Аймерик Лапорт, в крайна сметка не се присъедини към Атлетик, споразуменията между страните ще бъдат невалидни, без никакви финансови последици за нашия клуб, в съответствие с предварителните условия на договорите между Атлетик, Ал-Наср и играча.

Атлетик Клуб, в ангажимента си за прозрачност и достоверна информация за своите членове, ще предостави пълни обяснения, след като всички възможности за разрешаване на настоящата ситуация бъдат изчерпани”, гласи цялото съобщение на баския клуб.

