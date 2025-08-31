Атлетик ликува с късна развръзка в Андалусия

Отборът на Атлетик Билбао записа ценен успех с 2:1 при визитата си на Бетис в срещата от третия кръг на испанската Ла Лига. И трите гола паднаха през второто полувреме, като Марк Бартра (60’) си вкара автогол, а малко преди края на редовното време Айтор Паредес (85’) даде преднина от два чисти гола за отбора гост. Андалусийци върнаха едно попадение в добавеното време на срещата, което бе дело на Седрик Бакамбю (90’+7’), но до края те нямаха сили да изравнят. Гостите от своя страна завършиха с човек по-малко, тъй като в 99-ата минута Алекс Падийя получи директен червен картон.

Успехът изравни отбора от Билбао на върха в класирането с вицешампиона Реал Мадрид, като и двата отбора имат стопроцентов актив от началото на кампанията. За Бетис пък това бе първо поражение. Играчите от Севиля се намират в горната половина на таблицата, но имат и един мач повече. По-късно днес играе и отборът на Барселона, който също не допусна грешка в първите си два мача от сезона и може да се изравни с "баските" и "белия балет".

