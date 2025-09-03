Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Окончателно: ФИФА не позволи на Атлетик Билбао да привлече европейски шампион с Испания

Окончателно: ФИФА не позволи на Атлетик Билбао да привлече европейски шампион с Испания

  • 3 сеп 2025 | 13:37
  • 2745
  • 0

От ФИФА са се произнесли в ущърб на Атлетик Билбао по случай несполучливия трансфер на защитника на Ал-Насър Аймерик Лапорт, съобщават испанските медии. Това означава, че 31-годишният играч няма да се завърне в бившия си клуб още сега и вместо това остава в отбора на Кристиано Роналдо.

Испанската федерация разследва трансфера на Лапорт
Испанската федерация разследва трансфера на Лапорт

Както е известно, Атлетик подписа с Лапорт в самия край на летния трансферен прозорец, но впоследствие се оказа, че от Саудитската футболна федерация не са успели да подадат навреме необходимите документи в международната онлайн трансферна система, поради което от ФИФА са отказали да позволят официализирането на сделката между двата клуба на стойност 10 млн. евро. Така опитният бранител ще продължи да бъде част от “жълто-сините”, въпреки че се беше разбрал за тригодишен договор с баските.

Любопитното е, че европейският шампион с Испания не е регистриран за саудитското първенство, като в момента е възможно да бъде вписан само за Азиатската Шампионска лига. Договорът на Лапорт с Ал-Насър е до следващото лято, като годишната му заплата е в размер на 25 млн. евро. От друга страна, единствената опция пред Атлетик за осъществяването на този трансфер е успешна жалба пред Спортния арбитражен съд в Лозана. В Испания пък отбелязват, че случаят е много подобен с този на проваленото преминаване на Давид Де Хеа от Манчестър Юнайтед в Реал Мадрид преди 10 години.

Снимки: Gettyimages

