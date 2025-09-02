Испанската федерация разследва трансфера на Лапорт

Испанската футболна федерация в момента преглежда цялата документация около трансфера на Аймерик Лапорт в Атлетик Билбао, информира “Кадена Сер”. Очаква се по-късно днес от там да обявят окончателното си решение дали всичко е било извършено според правилата и футболистът ще бъде регистриран. Още през деня трансферният специалист Фабрицио Романо обяви, че баските са много близо до договорка с Ал-Насър за правата на защитника, но в крайна сметка е имало забавяне в размяната на документацията между двете страни, което е причинило забавянето на сделката.

Арсенал победи Атлетик Билбао и с игра, и на дузпи, а Гьокереш започна с головете

🚨💼 Fuentes de la @rfef confirman a la Cadena SER que a esta hora estudian el traspaso de Aymeric Laporte al @AthleticClub



🔎 La documentación requería ser analizada con tiempo y esperan resolver el asunto en las próximas horas



🎙️ Informa @antonmeana pic.twitter.com/8XfTcEKUBg — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 2, 2025

Самият 31-годишен бранител е подписал договор за три или четири сезона, но той все още не е официално ратифициран от федерацията. Лапорт е юноша на клуба и бе част от първия състав на Атлетик Билбао между 2013 и 2018 година, когато бе продаден на Манчестър Сити за 65 милиона евро. Бранителят има общо 222 мача с 10 гола и 6 асистенции за “лъвовете”. Той е европейски шампион с Испания, като има 40 двубоя за националния тим.