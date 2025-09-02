Популярни
  3. Испанската федерация разследва трансфера на Лапорт

  • 2 сеп 2025 | 14:22
  • 709
  • 0
Испанската футболна федерация в момента преглежда цялата документация около трансфера на Аймерик Лапорт в Атлетик Билбао, информира “Кадена Сер”. Очаква се по-късно днес от там да обявят окончателното си решение дали всичко е било извършено според правилата и футболистът ще бъде регистриран. Още през деня трансферният специалист Фабрицио Романо обяви, че баските са много близо до договорка с Ал-Насър за правата на защитника, но в крайна сметка е имало забавяне в размяната на документацията между двете страни, което е причинило забавянето на сделката.

Самият 31-годишен бранител е подписал договор за три или четири сезона, но той все още не е официално ратифициран от федерацията. Лапорт е юноша на клуба и бе част от първия състав на Атлетик Билбао между 2013 и 2018 година, когато бе продаден на Манчестър Сити за 65 милиона евро. Бранителят има общо 222 мача с 10 гола и 6 асистенции за “лъвовете”. Той е европейски шампион с Испания, като има 40 двубоя за националния тим.

