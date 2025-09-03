Привърженик на Еспаньол бе осъден за расистки обиди срещу футболист на Атлетик Билбао

Испанският привърженик на Еспаньол, който бе обвинен за расистки обиди към нападателя Иняки Уилямс от Атлетик Билбао преди пет години, получи условна присъда от 12 месеца затвор и двегодишна забрана за посещение на мачове. Той също бе глобен над хиляда евро.
Инцидентът се разви през януари 2020 година, когато Атлетик Билбао гостуваше на Еспаньол в мач от местното първенство. Подсъдимият издаваше маймунски звуци и жестикулираше гневно към Уилямс, когато нападателят на баските бе заменен. “Папагалчетата” докладваха, че са преброили 12 души, които са обиждали Уилямс на расистка основа, но само един от тях бе напълно идентифициран и подведен под съдебна отговорност.
През месец май петима фенове на Валядолид бяха осъдени за обиди срещу Винисиус Жуниор от Реал Мадрид. През 2024 година други трима от Валенсия получиха осем месеца затвор заради дискриминация към същия футболист. По-рано през тази година пък мач именно между Атлетик и Еспаньол бе временно прекъснат заради расизъм.
