Привърженик на Еспаньол бе осъден за расистки обиди срещу футболист на Атлетик Билбао

Испанският привърженик на Еспаньол, който бе обвинен за расистки обиди към нападателя Иняки Уилямс от Атлетик Билбао преди пет години, получи условна присъда от 12 месеца затвор и двегодишна забрана за посещение на мачове. Той също бе глобен над хиляда евро.

Инцидентът се разви през януари 2020 година, когато Атлетик Билбао гостуваше на Еспаньол в мач от местното първенство. Подсъдимият издаваше маймунски звуци и жестикулираше гневно към Уилямс, когато нападателят на баските бе заменен. “Папагалчетата” докладваха, че са преброили 12 души, които са обиждали Уилямс на расистка основа, но само един от тях бе напълно идентифициран и подведен под съдебна отговорност.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: A fan has been jailed for a year in prison and 2 years without going to a stadium for racially abusing Iñaki Williams in 2020. pic.twitter.com/sq8YNJVJHD — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 3, 2025

През месец май петима фенове на Валядолид бяха осъдени за обиди срещу Винисиус Жуниор от Реал Мадрид. През 2024 година други трима от Валенсия получиха осем месеца затвор заради дискриминация към същия футболист. По-рано през тази година пък мач именно между Атлетик и Еспаньол бе временно прекъснат заради расизъм.

