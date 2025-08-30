Арсенал открива Шампионската лига (програмата по дни и часове)

Новият сезон в основната фаза в Шампионската лига ще бъде открит с двубоя на Арсенал срещу Атлетик Билбао в Испания. Мачът е на 16 септември (вторник) от 19:45 часа. По същото време ПСВ Айндховен ще посрещне Роял Юнион СЖ. Това се вижда от изготвената от УЕФА програма за надпреварата.

Същата вечер, но от 22:00 часа, рекордьорът по титли Реал Мадрид посреща Марсилия на “Бернабеу”, а Ювентус и Борусия (Дортмунд) ще пресъздадат една от класиките на турнира от края на миналия век.

Носителят на трофея Пари Сен Жермен излиза на сцената на следващия ден - 17 септември (сряда), когато приема Аталанта. Тогава са и дербитата Ливърпул - Атлетико Мадрид и Байерн (Мюнхен) - Челси.

Само в първия кръг от ШЛ мачове ще има и в четвъртък. След това програмата продължава по познатия начин с двубои само във вторник и сряда.

Във втория кръг пък ПСЖ ще гостува на Барселона (1 октомври), а друг очакван с интерес сблъсък - Ливърпул срещу Реал Мадрид, ще се изиграе на 4 ноември на “Анфийлд”.

Осемте кръга на основната фаза ще продължат до 28 януари 2026 г.