Берое по петите на бразилец

Берое се интересува от бразилския защитник на АЕЛ Лимасол Факундо Константини, разкрива кипърското издание "Kerkida". Твърди се, че заралии дори вече са отправили оферта за 25-годишния футболист.
"Има много добри шансове преговорите да имат успешен резултат и бразилският защитник да продължи кариерата си в България", пише "Kerkida".
Талантлив бранител поднови договора си с Берое
Факундо Константини записа 22 мача миналата година с екипа на АЕЛ. През този сезон обаче той не влиза в плановете на треньорския щаб и от клуба едва ли ще му правят спънки за трансфер в посока Стара Загора.
Костантини има бразилски и италиански паспорт. Той може да играе в центъра на отбраната и като дефанзивен халф. В кариерата си преминал през юношеските формации не Пантерс, Орландо, Сао Пауло и Маритимо, преди през 2024 година да бъде привлечен от АЕЛ.