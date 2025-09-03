Популярни
  Берое по петите на бразилец

Берое по петите на бразилец

  • 3 сеп 2025 | 00:27
  • 239
  • 0

Берое се интересува от бразилския защитник на АЕЛ Лимасол Факундо Константини, разкрива кипърското издание "Kerkida". Твърди се, че заралии дори вече са отправили оферта за 25-годишния футболист.

"Има много добри шансове преговорите да имат успешен резултат и бразилският защитник да продължи кариерата си в България", пише "Kerkida".

Талантлив бранител поднови договора си с Берое
Талантлив бранител поднови договора си с Берое

Факундо Константини записа 22 мача миналата година с екипа на АЕЛ. През този сезон обаче той не влиза в плановете на треньорския щаб и от клуба едва ли ще му правят спънки за трансфер в посока Стара Загора.

Костантини има бразилски и италиански паспорт. Той може да играе в центъра на отбраната и като дефанзивен халф. В кариерата си преминал през юношеските формации не Пантерс, Орландо, Сао Пауло и Маритимо, преди през 2024 година да бъде привлечен от АЕЛ.

