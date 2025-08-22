Берое се разплати с футболистите

Собственикът на Берое Ернан Банато най-после се разплати с футболистите. Аржентинецът е дал на играчите голяма част от възнагражденията им, които са били забавени с месеци, пише "Тема Спорт". Парите са дошли от трансфера на Леандро Годой в ЦСКА.

Заплатите са били покрити с част от сумата, която старозагорци получиха за Кошмара. По този начин футболистите са зарадвани преди домакинството на Лудогорец. Въпреки забавянето на парите, нито един от играчите не даде гласност на проблемите.

Берое обяви, че трансферът на Годой е рекорден за клуба

В Берое имаше сериозно забавяне на възнагражденията, като малко след началото на сезона клубът имаше забрана от ФИФА да картотекира нови попълнения. Все пак това бе разрешено и треньорът Виктор Басадре разполага с всичките си играчи за официалните мачове.