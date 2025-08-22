Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Берое се разплати с футболистите

Берое се разплати с футболистите

  • 22 авг 2025 | 09:55
  • 132
  • 0
Берое се разплати с футболистите

Собственикът на Берое Ернан Банато най-после се разплати с футболистите. Аржентинецът е дал на играчите голяма част от възнагражденията им, които са били забавени с месеци, пише "Тема Спорт". Парите са дошли от трансфера на Леандро Годой в ЦСКА.

Заплатите са били покрити с част от сумата, която старозагорци получиха за Кошмара. По този начин футболистите са зарадвани преди домакинството на Лудогорец. Въпреки забавянето на парите, нито един от играчите не даде гласност на проблемите.

Берое обяви, че трансферът на Годой е рекорден за клуба
Берое обяви, че трансферът на Годой е рекорден за клуба

В Берое имаше сериозно забавяне на възнагражденията, като малко след началото на сезона клубът имаше забрана от ФИФА да картотекира нови попълнения. Все пак това бе разрешено и треньорът Виктор Басадре разполага с всичките си играчи за официалните мачове.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 2047
  • 3
Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

  • 22 авг 2025 | 00:35
  • 3821
  • 1
Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

  • 22 авг 2025 | 00:34
  • 2894
  • 0
Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

  • 22 авг 2025 | 00:26
  • 2214
  • 0
Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

  • 22 авг 2025 | 00:12
  • 1997
  • 0
Тунчев: Ние все още имаме шанс

Тунчев: Ние все още имаме шанс

  • 22 авг 2025 | 00:06
  • 5231
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 204296
  • 1049
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 113819
  • 169
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 7479
  • 1
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 66809
  • 39
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 22 авг 2025 | 01:59
  • 21089
  • 1
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 2047
  • 3