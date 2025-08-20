Кметът на Стара Загора за канадците: Искаха среща с мен за Берое

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров коментира вчерашната информация на Sportal.bg за канадски фонд, който желае да закупи футболния Берое.

"Искаха среща с мен. Аз не успях да бъда на нея, защото бях ангажиран с други дейности, но заместник-кметът Радостин Танев бе на тази среща с въпросния канадски фонд. Те са предложили своята визия, но ние им отвърнахме, че отборът има собственик и не е общински.

Общинска е само базата. Те са казали, че ще търсят собственика на Берое, за да проведат разговор. Интересуваха се дали при евентуално придобиване на собствеността ще имат нашата подкрепа. Както към този фонд, така и към всеки, който иска да вземе Берое с ясно финансиране и добри намерения - ние като администрация ще бъдем отворени.

Това е реалната информация - търсиха ни, но не можем да отговаряме за акции и прехвърляне на собствеността", каза Живко Тодоров по време на днешната пресконференция на ръководството на Община Стара Загора.

Той уточни, че наскоро се е срещнал с президента на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов, а поводът е предстоящо изграждане на нови игрища в Стара Загора, финансирани от БФС.

"Общината ще има ангажимент да предостави за определен брой години терени на БФС, които да изградят игрища и ги предоставят на школите в града. Със сигурност голям терен може да се изгради, както и няколко по-малки“, уточни кметът.