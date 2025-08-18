Популярни
  Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  18 авг 2025
  • 10060
  • 5

Шотлански и канадски инвестационни фондове проявяват интерес към Берое, научи Sportal.bg. Шотландците преговарят с Банато, а посредник между двете страни е Ивайло Атанасов-Бероеца, който бе спряган за нов председател на ОС на БФС в Стара Загора, но в крайна сметка поста почти сигурно ще заеме не той, а Стелиян Попчев.

Няколко имена се завъртяха в медийното пространство през последните месеци за наследник на Димитър Петров - Марадоната, сред които на Донка Желева-Терзиева и Ивайло Атанасов. От БФС са се спрели на Попчев, който към този момент отговаря за звено "Спорт за всички и спортни дейности" в община Стара Загора. До идването на Банато бившият играч на Берое заемаше поста на административен директор в клуба под Аязмото.

От БФС са намерили по-подходяща, според тях, позиция за качествата на Атанасов, които го направиха разпознаваемо лице в средите на детско-юношеския футбол в България, а имено - Grassroots manager за югоизточна България. Според наши източници, той е отклонил поканата на БФС за председател на ОС в Стара Загора и тази на Grassroots manager, защото се надява да получи пост в Берое след евентуална смяна на властта в клуба. Атанасов посредничи през последните седмици между шотланския инвестационен фонд и собственика на заралии, но засега не е известно на какъв етап са преговорите и дали страните ще постигнат консенсус.

От друга страна канадски фонд опипва почвата около Берое, след като се твърди, че негови представители са провели срещи с кмета на града Живко Тодоров. Те са във връзка с желанието на канадците да придобият елитния клуб, но пречка се явява неясната сума на задълженията на старозагорци към институции и контрагенти. Канадците са предоставили уверения, че са готови да започнат с клуба като краен вариант дори от окръжните групи, ако им бъде предоставена базата, стопанисвана от общината, с обещания за изграждане на общежитие за детско-юношеската школа, бързо преминаване през долните нива на футбола у нас и завръщане към елитния статут на Берое. Такъв вариант обаче едва ли ще бъде приет добре от обществеността в Стара Загора.

