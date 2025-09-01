Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Най-комерсиалният баскетболен клубен турнир в Европа - Евролигата и Sportal.bg, водещата дигитална спортна медия в България, част от международната Ringier Sports Media Group (RSMG), с гордост обявяват ново официално медийно партньорство, което ще обхване предстоящия сезон на Евролигата 2025/2026.

Чрез това сътрудничество Sportal.bg става официален премиум медиен партньор на Евролигата в България, предоставяйки на феновете на баскетбола безпрецедентен достъп до най-престижното баскетболно състезание в Европа.

Споразумението ще осигури на българските фенове:

• Всестранно отразяване на всички мачове от Евролигата и Еврокъп, включително новини, репортажи, статистика и резултати на живо.

• Ексклузивно дигитално съдържание като интервюта с играчи и треньори, истории зад кулисите и премиум видео акценти.

• Развитие и подсилване на специалната секция за Евролигата в Sportal.bg, която да бъде основна дестинация за всичко, свързано със състезанието.

• Инициативи за ангажиране на феновете – анкети, интерактивни формати и конкурси с награди като фен артикули и билети за мачове.

"Радваме се да приветстваме Sportal.bg като наш официален медиен партньор в България", каза Алекс Ферер Кристянсон, директор „Маркетинг и комуникации“ на Евролигата. "България е страстен баскетболен пазар и чрез дигиталното лидерство и иновативните технологии на Sportal.bg ще успеем да приближим изживяването на Евролигата до феновете по един по-ангажиращ начин и да изградим още по-силна връзка с общността. В същото време това партньорство отразява амбицията на Евролигата да развива и укрепва присъствието си на различни пазари в цяла Европа."

"В Sportal.bg сме посветени на това да предоставяме най-доброто спортно изживяване на нашите читатели", добави Стилиян Шишков, главен изпълнителен директор на Sportal.bg и управляващ партньор в Ringier Sports Media Group. "Партньорството с Евролигата – организаторите на най-престижните баскетболни турнири в Европа – ни позволява да съчетаем журналистическото си майсторство с ексклузивно съдържание и уникални изживявания за феновете. Заедно се стремим да издигнем баскетболното отразяване в България на ново ниво."