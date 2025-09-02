Популярни
Марк Уебър: Пиастри има още много път до титлата

  • 2 сеп 2025 | 15:35
  • 169
  • 0

Оскар Пиастри спечели седмата си победа в хода на сезон 2025 във Формула 1 на “Зандвоорт” в неделя и много специалисти са уверени, че това е предопределящо в битката за титлата, след като съотборникът му Ландо Норис отпадна и вече е на 34 точки от австралиеца.

Мениджърът на Оскар Марк Уебър обаче е на мнение, че още е рано да се празнува титлата, тъй като до края на сезона има още девет кръга.

“Рядко коментирам представянето на Оскар, но съм много радостен след успеха му в Нидерландия - обясни бившият пилот. - Двамата с него често се шегуваме, че той вече има толкова победи във Формула 1, колкото имам и аз. Но аз съм много щастлив от това. Надявам се той да продължи да побеждава.

“Що се отнася до титлата, Оскар има още много път до спечелването й. Тепърва ще има трудни състезания като Бразилия, където може да вали, градските трасета в Сингапур и Азербайджан, там може да се случи всичко. Оскар трябва да печели точки във всяко едно състезание, постоянството ще е решаващо, не само победите.”

